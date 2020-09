7 facili acconciature di cui ti innamorerai quest'autunno

Sicuramente vi è capitato di non avere idea di come modellare i capelli naturali, preferendo invece una piega, una piastra, un arricciacapelli. Anni di piastre ci hanno fatto credere che i capelli naturali fossero troppo difficoltosi da gestire. Falso!

Non preoccuparti: questo autunno prova una di queste 7 acconciature chic e sarai fuori dalla porta in pochissimo tempo. Ok, se non li hai fatti prima, potrebbero volerci un paio di minuti, ma la pratica rende perfetti, giusto? Di seguito è riportato un elenco completo per ogni stile. Fidati di noi, i risultati ti faranno risparmiare tanto tempo ed energia.

In pochi semplici passaggi, puoi trasformare rapidamente i tuoi capelli flosci, crespi o arruffati in un look di bellezza a effetto wow. Dallo chignon a una treccia a corona super facile, le opzioni di stile senza sforzo sono infinite.

I capelli naturali sono davvero molto versatili. Che li abbia lisci, ricci o mossi, i capelli sono magici! Ecco 7 facili acconciature da copiare che vi ispireranno durante tutto l’autunno! Non scaldate nessun pettine: non serve!

L’elegante top knot, adatto sia a capelli lisci che ricci

Foto Getty Images | Jason Merritt

Brutta giornata per capelli? Non c’è problema. Crea rapidamente un look super glam con questo classico top knot.

Chignon alto morbido

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Indossare uno chignon disordinato renderà immediatamente lucidi anche i capelli più annodati, con uno sforzo minimo.

Una treccia davanti

Foto Getty Images | Jason Merritt

Capelli fuori controllo? Mantienili e sii perfetta e in ordine con questa semplice treccia a corona.

Look casual chic? La risposta è treccia alla francese

Foto Getty Images | Ferdaus Shamim

Amate le trecce ma non vi piacciono quelle super definite (o avete capelli molto fini)? Affidiamoci alla treccia alla francese, un look da giorno super di tendenza e chic!

Acconciatura facile da giorno: intreccia e vai!

Foto Getty Images | Hanna Lassen

In quei cinque minuti che precedono la colazione, armatevi di mollettine e fermacapelli: intrecciate due ciocche davanti e il gioco è fatto! A prova di folata di vento!

Coda e treccia, un’acconciatura che non passa di moda

Foto Getty Images | Stephen Lovekin

Se avete capelli lunghissimi, sfruttateli con quest’acconciatura meravigliosa e facile da fare. Basta fare una coda alta, una treccia! Et voilà!

Ponytail, il look autunnale per eccellenza

Foto Getty Images | Edward Berthelot

La coda di cavallo o ponytail è un look che va tutto l’anno, ma in autunno diventa semplicemente perfetto! Facile da fare: per ottimi risultati col minimo sforzo.