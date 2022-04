Eurovision Song Contest 2022: tutto quello che c'è da sapere e chi lo conduce

Motori caldissimi in vista dell’evento musicale più atteso dopo Sanremo: l’Eurovision Song Contest è pronto ad andare in scena a Torino, dal 10 al 14 maggio 2022! Scopriamo tutte le anticipazioni sul festival europeo che approda in Italia grazie ai nostri Måneskin: dai conduttori alla scaletta dei cantanti in gara, ai biglietti, le cose da sapere per non perderlo.

Eurovision Song Contest 2022, le anticipazioni su conduttori e scaletta cantanti

Tutto pronto per l’edizione 2022 del grande evento, ma dove vederlo? Il pubblico ha due opzioni: il Pala Olimpico di Torino per assistere dal vivo oppure sintonizzarsi su Rai 1, che manderà in onda tutte e 3 le serate dalle ore 21 (2 semifinali e la finalissima). I conduttori? Un trio d’eccezione: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika!

Dal 10 al 14 maggio l’Eurovision Song Contest approda a Torino e fa ballare l’Italia in musica!

Sono stati i Måneskin, con il loro storico trionfo nella scorsa edizione, a regalare al Paese la gioia di ospitare il grande appuntamento europeo che stavolta, per il tricolore italiano, vedrà in gara Mahmood e Blanco reduci dalla vittoria di Sanremo con la loro Brividi!

Ogni semifinale traghetterà in finale 10 classificati insieme agli artisti che rappresentano le nazioni fondatrici del contest che vi entrano di diritto: Italia, Spagna, Gran Bretagna, Francia e Germania.

Occhi puntati due volte sul panorama italiano perché in gara c’è anche Achille Lauro (ma a rappresentare San Marino)!

Scaletta cantanti semifinale 10 maggio:

Albania – Ronela Hajati – Sekret

Lettonia – Citi Zeni – Eat your salad

Lituania – Monika Liu – Sentimentai

Svizzera – Marius Bear – Boys do cry

Slovenia – LPS – Disko

Ucraina – Kalush Orchestra – Stefania

Bulgaria – Intelligent Music Project – Intention

Paesi Bassi – S10 – De diepte

Moldavia – Zdob si Zdub & Fratii Advahov – Trenuletul

Portogallo – Maro – Saudade, saudade

Croazia – Mia Dimsic – Guilty pleasure

Danimarca – Reddi – The show

Austria – LUM!X ft. Pia Maria – Halo

Islanda – Systur – Með hækkandi sól

Grecia – Amanda Georgiadi Tenfjord – Die together

Norvegia – Subwoolfer – Give that wolf a banana

Armenia – Rosa Linn – Snap

Scaletta cantanti semifinale 12 maggio:

Finlandia – The Rasmus – Jezebel

Israele – Michael Ben David – I.M

Serbia – Konstrakta – In corpore sano

Azerbaigian – Nadir Rustamli – Fade to black

Georgia – Circus Mircus – Lock me in

Malta – Emma Muscat – I am what I am

San Marino – Achille Lauro – Stripper

Australia – Sheldon Riley – Not the same

Cipro – Andromache – Ela

Irlanda – Brooke – That’s rich

Macedonia del Nord – Andrea – Circles

Estonia – Stefan – Hope

Romania – WRS – Llamame

Polonia – Ochman – River

Montenegro – Vladana – Breathe

Belgio – Jérémie Makiese – Miss you

Svezia – Cornelia Jakobs – Hold me closer

Repubblica Ceca – We Are Domi – Lights off

Oltre alla conduzione in inglese dal palco del Pala Olimpico di Torino, targata Pausini-Cattelan-Mika, i conduttori in italiano su Rai 1, per tutte le serate, saranno Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico e Cristiano Malgioglio. Ema Stokholma e Gino Castaldo condurranno su Radio2.

I biglietti per l’Eurovision Song Contest 2022 sono in vendita dal 7 aprile su TicketOne a prezzi che variano dai 20 ai 350 euro. Il costo dipende da vari fattori: la data (cambiano da semifinale a finale), posizione al Palasport e tipo di spettacolo (dalle “prove generali” alle live performance ufficiali).