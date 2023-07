Estate dopo i 50 anni: gli errori da non commettere con il look. Come apparire moderne senza esagerare

In estate anche le donne dopo i 50 anni vogliono sentirsi giovani. Apparire moderne è possibile, anche senza commettere scivoloni di stile.

Scegliere con gusto le tendenze da seguire, i look e i dettagli giovanili è fondamentale per non rischiare poi di indossare un outfit da ragazzina.

Bastano pochi e semplici trucchi per non commettere errori ed essere molto sexy e moderne con capi ricercati e alla moda.

Look estivo dopo i 50 senza eccessi: i consigli irrinunciabili

Giovanili sì, ragazzine no, questa è la base di partenza per trovare l’outfit perfetto. Un richiamo agli anni novanta è sempre di tendenza, tuttavia prima di divertirsi con pantaloncini e top corto è meglio riflettere accuratamente. Questi vanno anche bene ma dipende dal proprio fisico.

Una donna con un corpo molto tonico e magro, che magari ne dimostra trenta, può anche farlo. In alternativa si può pensare a degli shorts più lunghi, magari qualcosa che riesca a camuffare meglio le rotondità, come un bermuda di lino, molto elegante, da abbinare con una camicia fiorata.

L’idea del romanticismo è sempre d’effetto: fiori, pizzo e gonne lunghe sono all’ordine del giorno. Di base però bisogna prestare attenzione perché il rischio in questo caso è apparire come qualcuno che vuole negare la sua età. In alternativa, si può optare per una bella t-shirt con una gonna a fiori. Il look è molto giovanile e divertente ma il risultato non è eccessivo.

Prodotti strappati come jeans, top, camiciole e simili andrebbero evitate a meno che non si abbia 20 anni. Sono una tendenza sexy, sicuramente, ma più adatta ad una giovanissima che ad una donna adulta: Meglio puntare su un bell’abito o anche un top che lasci le spalle scoperte per sentirsi più sensuali.

Il look bermuda e giacca di tweed è l’abbinamento dell’estate, ma rischia di spostarsi troppo nella sezione “borghese”. L’eleganza fa rima con semplicità, non deve essere così ricercata e ostentata, altrimenti si potrebbe effettivamente adottare uno stile inappropriato.

Il “corto” va bene ma non deve essere mai volgare o eccessivo dopo i 50 anni. Questa scelta potrebbe essere una rovinosa caduta di stile. Meglio optare per forme idonee al proprio corpo e alla propria età, anche se è estate e fa caldo.

Il vestitino da ragazza bisognerebbe lasciarlo alle donne giovani. Un bel wrap dress è sicuramente un’icona intramontabile a cui affidarsi per essere più bella che mai. Sono sempre i dettagli a fare la differenza, quindi è meglio giocare con un particolare che può rendere il look veramente incredibile.