Esfoliazione meccanica della pelle viso: perché è fondamentale farla

L’esfoliazione meccanica può rendere il tuo viso più sano, idratato, giovane e fresco. In cosa consiste e come farla? Scopri di più!

Prendersi cura del proprio corpo e della propria pelle è importantissimo. Non bisogna assolutamente sottovalutare l’importanza della skincare, poiché, con il passare del tempo e a causa delle cattivi abitudini, la pelle potrebbe andare incontro a problematiche non di poco conto.

Mettere ogni giorno una buona crema e struccare e detergere il viso tutte le sere, però, potrebbe non essere abbastanza. L’esfoliazione meccanica per la pelle del viso gioca un ruolo fondamentale, ma di cosa si tratta esattamente e perché è così importante farla?

Scopriamo insieme come funziona questo trattamento della pelle e il motivo per cui potrebbe veramente aiutarti a prenderti cura del tuo viso in maniera più profonda.

Esfoliazione meccanica per la pelle del viso: come funziona e perché farla

Cosa significa fare l’esfoliazione meccanica sulla pelle del viso e quali sono i motivi per cui bisognerebbe farla con regolarità?

Innanzitutto, bisogna sapere che l’esfoliazione meccanica può essere effettuata anche a casa in autonomia, quindi non bisogna necessariamente recarsi in un centro estetico per il trattamento.

In cosa consiste? Si tratta di un trattamento che va a rimuovere lo strato esterno di cellule morte della pelle, donando, quindi, alla cute un aspetto più fresco, idratato e luminoso.

Non è tutto, perché l’esfoliazione meccanica ti consente di stimolare la produzione di cellule nuove e ridurre, quindi, la possibilità di andare incontro a un invecchiamento precoce. Il tutto, ovviamente, deve essere accompagnato da un’ottima skincare quotidiana.

L’esfoliazione meccanica è conosciuta anche con il termine di “scrub“, infatti può essere effettuata a casa con un prodotto contente ingredienti ideali per esfoliare la pelle. Per l’esfoliazione meccanica, quindi, vengono utilizzate particelle abrasive che vanno a rimuovere fisicamente le cellule morte. Motivo per cui è possibile effettuare uno scrub anche con i famosi guanti esfolianti.

Questo tipo di esfoliazione è sconsigliata a chi ha una pelle delicata o a tendenza acneica. In questo caso sarebbe meglio prediligere un’esfoliazione chimica con l’acido salicilico. Quindi, i motivi per cui bisognerebbe fare un’esfoliazione sono i seguenti:

rimuove le cellule morte e rendere la pelle più luminosa e giovane;

migliora la circolazione del sangue;

previene l’ostruzione dei pori;

stimola la produzione di cellule nuove;

riduce la comparsa di rughe e segni dell’invecchiamento.

Ogni quanto esfoliare il viso? Gli esperti consigliano di farlo massimo 1 volta a settimana, non di più. L’importante è “ascoltare” il proprio viso e scegliere sempre il prodotto adatto alla tipologia di pelle da trattare!