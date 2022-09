Gli esercizi “fatality” per dimagrire dopo le vacanze

L’estate è finita e dobbiamo dire addio ai (tanto amati) peccati di gola e ai (tanto odiati) chili di troppo! È tempo di tornare in forma e non c’è niente di meglio degli esercizi “fatality” per dimagrire dopo le vacanze… Come? Scoriamolo!

Dimagrire dopo le vacanze con gli esercizi “fatality”

Vediamo insieme degli esercizi “fatality” per dimagrire e tonificare, ma prima di continuare a leggere mettetevi in testa una regola: se non ci sono volontà e costanza è tutto inutile, e questo vale sia per la dieta che per lo sport. Abbiamo visto come dimagrire in una settimana sia possibile, ma occorre sempre molta attenzione anche per la salute. Quindi il primo consiglio è non strafare e non mettere a rischio il proprio benessere.

Se la vostra pancia somiglia più a un budino dopo le ferie, è ora di fare un pò di addominali, quelli classici per la prova costume vanno benissimo, e fate almeno 30 piegamenti ogni mattina. Non sono troppi, ma arrivateci per gradi e non partendo dal primo giorno con il rischio di essere preda di eccessivo acido lattico!

Uno degli esercizi per i muscoli laterali, il migliore alleato per ridurre il girovita, è il seguente: sdraiatevi su un fianco, mani dietro la nuca, prendete una palla e sorreggetela con le caviglie alzandola 15 volte per lato.



Corsa leggera ed esercizi con i pesi sono poi perfetti per completare la serie di esercizi “fatality” per aiutare a diminuire il peso e a drenare i liquidi. Un ultimo consiglio: per combattere la ritenzione idrica affidatevi a una sana dose di massaggi, sono l’ideale per accompagnare le vostre sedute di attività fisica e stimolare la microcircolazione così da abbattere anche i fastidiosi cuscinetti di grasso…