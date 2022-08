Esercizi per addominali da fare in casa senza attrezzi

Sono tanti gli esercizi per addominali da fare a casa, ci vuole solo un po’ di impegno e di costanza. È inutile fare 10 serie da 10, tutte in una sera, e poi i giorni successivi starsene seduti in poltrona. La pancetta è un punto dolente per uomini e donne e con la bella stagione diventa davvero una croce con cui dover convivere. Tranquille, con la giusta alimentazione e un po’ di attività fisica riuscirete a recuperare la forma per le vacanze.

Iniziamo subito ad allenarci seguendo i video esercizi più efficaci! Ricordiamo che le fasce addominali sono tre: bassi, alti e obliqui/laterali.

Esercizi per addominali bassi

Per lavorare sugli addominali bassi, occorre solo un tappetino. Se a casa ne siete sprovvisti potete anche sdraiarvi direttamente sul pavimento. Vediamo insieme quali sono gli esercizi per gli addominali bassi più efficaci.

Il primo esercizio prevede: si parte distesi sulla vostra schiena, le braccia poste al suolo lungo il corpo. Le gambe sono parallele al suolo e alzate da 5 a 10 cm circa. Ora le dovete sollevare fino a creare un angolo di 90° circa con il busto.

Fate salire e scendere le vostre gambe, senza alzare mai la schiena da terra (massima aderenza) e senza far toccare il pavimento ai piedi. Dieci ripetizioni per tre serie.

Esercizi per addominali alti

Gli addominali alti forse sono quelli che più interessano alle ragazze, perché maggiormente segnano la nostra cintura addominale. In questo video potrete seguire i migliori esercizi per ottenere un addome scolpito.

L’esercizio prevede di mettervi supine, ginocchia piegate, braccia lungo il corpo, palmi delle mani in basso. Ora sollevate leggermente il busto e alzate e abbassare da terra le braccia (massimo 10 centimetri). Non dovete mai appoggiare la schiena. Questo è solo uno dei tanti esercizi di pilates per schiena e addome.

Contate 30 oscillazioni. Poi sdraiatevi e rifate l’esercizio tre volte. Attenzione al respiro: inspirate cinque volte (ovvero cine su e giù delle braccia), butta fuori cinque volte. Un altro esercizio immancabile nel circuito per tonificare l’addome è il plank in tutte le sue varianti.

Esercizi per addominali laterali

Gli addominali laterali o obliqui sono quelli che più vanno stimolati dopo una gravidanza: attenzione a non allenarli troppo o il vostro punto vita potrebbe allargarsi.

Potete fare delle torsioni con la sbarra, oppure sdraiarvi supine. Alzare le gambe da terra (una stesa parallelamente al pavimento, l’altra piegata). Mani dietro la nuca, gomiti larghi e sollevate il tronco di 5/10 centimetri.

Andate in torsione affinché il gomito opposto alla gamba piegata riescano quasi a toccarsi. Tornate nella posizione iniziale e ricominciate. Tre serie da dieci ovviamente per parte. Questo allenamento è l’ideale per chi è alla ricerca di esercizi per dimagrire e ridurre al minimo la massa grassa nella zona addominale.