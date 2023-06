Esercizi in gravidanza, il segreto di Diletta Leotta: si possono fare anche a casa

Diletta Leotta sta aspettando il suo primo figlio e sta trascorrendo la gravidanza con un po’ di sano esercizio fisico.

La conduttrice è sicuramente una delle più amate del piccolo schermo italiano e ha saputo raggiungere la popolarità grazie alla sua collaborazione con la rete Sky ma soprattutto con DAZN. È stata legata al pugile Daniele Scardina e all’attore Can Yaman, tuttavia adesso è felicemente fidanzata con il portiere tedesco Loris Karius, da cui sta appunto aspettando il suo primogenito. Le foto in gravidanza evidenziano sempre la sua bellezza.

Molte donne si stanno chiedendo come faccia la Leotta a restare in forma anche con il pancione, che sta pian piano crescendo sempre di più. Ci ha pensato lei stessa a rivelare qualche consiglio sull’attività fisica da fare quando si aspetta un bambino.

Diletta Leotta e la sua routine quotidiana: gli esercizi da fare in gravidanza

La showgirl ha annunciato di recente di essere in dolce attesa e si è detta al settimo cielo per questa bella notizia. Sta infatti per avere il suo primo figlio dal fidanzato Loris di cui è molto innamorata e che ha definito l’uomo della sua vita. Nell’attesa dell’arrivo del suo piccolo, la showgirl – che è sempre stata attenta all’attività fisica – si sta concedendo qualche esercizio in più e ha pensato di voler condividere la sua Mobility Routine con tutti i fan.

Ha quindi spiegato come svolgere ben tre esercizi, che sono perfetti per coloro che si trovano in stato interessante e che non vogliono rinunciare alla propria forma fisica. Per procedere con l’attività, è in primis necessario munirsi di una fitball: si tratta di una palla gigante che viene spesso utilizzata per questo tipo di allenamenti.

La stessa ha fatto sapere che bisogna adottare per dieci volte la circonduzione del bacino, l’allungamento degli adduttori e il cat stretch, ripetendo questo circuito per tre volte. “Provala anche tu“, ha poi scritto lei consigliando ai followers di tentare di cimentarsi in questi magici esercizi.

Non sono così mancati i numerosi commenti da parte dei fan, che non hanno perso l’occasione per complimentarsi con lei e per mettere in evidenza la sua bellezza e il suo fascino. C’è molta attesa per il giorno in cui la Leotta potrà finalmente conoscere il suo bambino di cui è già molto orgogliosa. Lei e il fidanzato si sono detti felicissimi al solo pensiero e non vedono l’ora di abbracciare il nuovo arrivato.