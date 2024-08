Gli errori di stile da evitare dopo i 60 anni: consigli e ispirazioni dalle star

Dopo i 60 anni la moda diventa una questione di consapevolezza e di autenticità: evitare gli errori di stile più comuni è il primo passo per mantenere un’eleganza senza tempo, valorizzando la propria bellezza in continua evoluzione. «L’età non conta: potete essere irresistibile a vent’anni, affascinante a quaranta e irresistibile per il resto della vostra vita». Lo diceva Coco Chanel, ed in effetti la moda non ha età, ma lo stile richiede esperienza e coscienza di sé.

Dopo i 60 anni vestirsi con eleganza e gusto significa evitare alcuni errori comuni che possono compromettere la propria immagine, pur rimanendo fedeli al proprio gusto e alla propria personalità. Alcune star over 60 come Sharon Stone, Jamie Lee Curtis, Andie McDowell ed Helen Mirren dimostrano che, con le giuste scelte, è possibile mantenere un’eleganza senza tempo, esaltando la bellezza che evolve con gli anni. In questo articolo vediamo quali sono gli errori di stile da evitare dopo i 60 anni, con consigli pratici e spunti ispirati proprio da alcune icone fashion.

1. Errori di stile da evitare dopo i 60 anni: indossare abiti troppo giovanili

Uno degli errori più comuni è cercare di apparire più giovani indossando abiti pensati per donne di età significativamente inferiore. «Volersi ringiovanire è già essere vecchi», per citare ancora una frase famosissima di Coco Chanel.

Il tentativo di camuffare la propria età vestendosi da giovane, infatti, spesso rischia di ottenere l’effetto opposto. Mini gonne, top corti e jeans strappati sono capi decisamente fuori luogo su una donna che ha superato i 60 anni. L’eleganza matura si esprime meglio attraverso abiti e pantaloni dal taglio adatto alle over 60, che valorizzano la silhouette senza esagerare.

Meglio optare quindi per abiti che sottolineano la vostra figura senza eccedere. Un blazer ben tagliato, un pantalone classico e un bel paio di scarpe possono fare la differenza. I tailleur di Monica Bellucci, che sta per girare la boa dei 60, sono un esempio perfetto di come un look possa essere sofisticato, moderno e adatto all’età.

2. Comprare tanti capi ma di scarsa qualità, altro errore da evitare

Un altro degli errori di stile più frequenti è prediligere la quantità alla qualità: dopo i 60 anni è fondamentale investire in capi di buona fattura, che garantiscono una migliore vestibilità e durata nel tempo. Tessuti scadenti o mal lavorati possono invecchiare la figura e non rendere giustizia alla vostra persona.

Scegliete quindi capi in tessuti naturali come cotone, lana, seta o lino, che oltre a essere più confortevoli, conferiscono un aspetto raffinato. Prendete esempio da Helen Mirren, che spesso sceglie abiti in tessuti pregiati e dalla lavorazione impeccabile.

3. Esagerare con gli accessori

Gli accessori sono un elemento fondamentale per completare un outfit, ma dopo una certa età è facile cadere nella tentazione di eccedere. Collane troppo vistose, bracciali esagerati o troppi anelli possono risultare fuori luogo e distogliere l’attenzione dall’insieme. Il consiglio? Mantenete la semplicità.

Optate per pochi accessori, ma di qualità e ben coordinati. Un esempio di eleganza discreta è Meryl Streep, che spesso indossa gioielli minimalisti ma di grande impatto, che completano senza sovrastare il look.

4. Errori di stile da evitare dopo i 60 anni: non adattare il guardaroba alla propria fisicità

Con il passare degli anni il corpo cambia, e il guardaroba dovrebbe evolvere di conseguenza. Continuare a indossare capi che non si adattano più alla propria fisicità può risultare poco elegante e addirittura scomodo. Un abito che un tempo vestiva alla perfezione oggi potrebbe necessitare di qualche aggiustamento.

Fate regolarmente una revisione del guardaroba, provando i capi e valutando se necessitano di essere modificati o sostituiti. Una sarta di fiducia può essere una risorsa preziosa per adattare i vostri vestiti alle nuove esigenze del corpo. Come insegna Jane Fonda, che sa valorizzare la propria figura con abiti sempre su misura, non c’è nulla di più elegante di un vestito che calza a pennello.

5. Stile dopo i 60 anni, non trascurare i colori

Dopo i 60 anni i colori rivestono un ruolo cruciale nel definire il proprio stile. Alcune donne si rifugiano nei colori neutri e scuri, temendo che le tonalità più vivaci possano risultare inappropriate. Al contrario, invece, indossare esclusivamente colori spenti può invecchiare l’aspetto e appiattire l’intero look.

Non abbiate paura di aggiungere un tocco di colore al vostro guardaroba. Tinte pastello, sfumature di blu, verde, e persino un rosso acceso possono donare vitalità e freschezza al vostro outfit. Pensate a Sharon Stone, un’icona di stile che spesso dimostra come il colore possa essere un alleato formidabile per esprimere la propria personalità.

6. Dimenticare l’importanza della comodità

L’eleganza non deve mai essere a discapito della comodità. È essenziale scegliere capi che non solo siano belli da vedere, ma anche confortevoli da indossare. Scarpe troppo alte, abiti troppo stretti o tessuti rigidi possono compromettere non solo il comfort, ma anche la fiducia in se stessi.

Scegliete abiti che vi facciano sentire a vostro agio in ogni situazione. Un esempio è Michelle Pfeiffer che riesce sempre a bilanciare stile e comfort, indossando scarpe eleganti ma non eccessivamente alte e abiti che permettono libertà di movimento.

7. Non considerare l’importanza del taglio dei capelli

Il taglio di capelli, come il make-up over 60, è un elemento essenziale per completare il look e può influire significativamente sulla percezione della propria età. Non aggiornare il proprio taglio di capelli o mantenere uno stile ormai datato può invecchiare l’aspetto generale.

Consultate un parrucchiere di fiducia per trovare un taglio moderno che si adatti alla vostra fisionomia. Prendete ispirazione da Jamie Lee Curtis, che con il suo taglio corto e sbarazzino riesce a mantenere un aspetto fresco e moderno, pur essendo fedele al suo stile personale.

Le icone di stile over 60 ci insegnano che, con le giuste scelte, è possibile continuare a esprimere la propria personalità attraverso l’abbigliamento, senza rinunciare a comfort e raffinatezza. Il segreto sta nel conoscere il proprio corpo e non avere paura di mostrare chi si è realmente, a qualsiasi età.