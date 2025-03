Questo errore di stile ti fa sembrare più vecchia: come evitarlo

Quando si parla di abbigliamento e di stile, occorre prestare particolare attenzione perché delle scelte sbagliate potrebbero compromettere il nostro look. A volte, infatti – senza rendercene conto – commettiamo degli errori che, ad esempio, possono farci sembrare più vecchie.

Si tratta, ovviamente, di piccoli passi falsi che possono riguardare quello che indossiamo o i colori che scegliamo. Scopriamo qual è l’errore di stile che ti fa sembrare più vecchia e come evitarlo.

Cosa ti fa sembrare più vecchia: abiti che non sono della giusta misura e colori di abbigliamento che invecchiano

Un errore comune che ci può far sembrare più vecchie è quello di indossare abiti che non sono della giusta misura. Può capitare che si indossino capi di abbigliamento troppo stretti o troppo larghi, magari sperando che ci facciano sembrare più magre o che nascondano dei difetti. Purtroppo, però, indossare degli abiti eccessivamente ampi, ad esempio, nasconde la forma del corpo facendoci sembrare più vecchie (e così anche gli indumenti troppo aderenti). Come risolvere, quindi? Ovviamente, scegliendo dei capi di abbigliamento che seguano la nostra silhouette senza schiacciarla ed esagerare.

È importante anche la scelta dei colori, che influenza l’aspetto generale. Pensiamo, ad esempio, a dei colori spenti o troppo scuri come il marrone terroso o il grigio freddo, che possono invecchiare l’aspetto. È meglio evitare anche dei colori eccessivamente vivaci, che non esaltano la naturale bellezza. È consigliabile optare per toni caldi o pastello, che illuminano il viso. Perfette sono, quindi, delle palette di colori che riescono a donare luminosità all’incarnato.

Altri errori di stile che ti fanno sembrare più vecchia

Ci sono anche altri dettagli che possono farci sembrare più vecchie. In special modo, l’uso di accessori esagerati come scarpe con tacco troppo alto o collane troppo grandi. Come fare, quindi? Opta per degli accessori minimalisti come delle scarpe comode o degli orecchini delicatamente sofisticati.

Non dimenticare l’importanza della cura dei capelli, che è necessaria per il mantenimento di un aspetto giovane. Pensiamo, ad esempio, a dei capelli poco curati, spenti o tagli eccessivamente lunghi. Ci sono, infatti, alcuni tagli che contribuiscono a invecchiare il viso. Per mantenere un look giovane, è necessario scegliere un taglio di capelli che doni volume e freschezza al punto giusto. Scopri di più anche su come scegliere la lunghezza giusta delle collane e perché è importante togliere i gioielli prima di andare a dormire.