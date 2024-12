Scegliere la collana giusta potrebbe sembrare semplice, eppure occorre pensare ad alcuni aspetti che sono di fondamentale importanza per valorizzare il proprio look. Ciascuna persona ha, infatti, la propria morfologia, senza contare che gli outfit possono essere migliorati ricorrendo alla collana giusta.

Conoscere la lunghezza delle collane, quindi e come abbinarle non è da sottovalutare per arricchire il proprio aspetto estetico. Scopriamo, per quanto riguarda le collane su misura, come scegliere la lunghezza giusta che renderà il tuo collo unico.

Come scegliere la lunghezza della collana

Per conferire un tocco di eleganza, è necessario optare per collane della lunghezza giusta tenendo in considerazione sia le caratteristiche fisiche che quelle degli outfit che si dovranno indossare. Accessorio versatile, le collane possono essere indossate in qualunque occasione. Scegliendo una collana lunga, ad esempio, si aggiunge sempre un tocco di dinamismo e raffinatezza al proprio look. Chi vanta una figura alta o snella può sfruttare, certamente, le collane lunghe che giungono fino al petto e oltre. Il risultato è, infatti, quello di una silhouette ancora più slanciata.

La collana lunga, inoltre, può essere facilmente abbinata anche alle collane più corte, creando un effetto di stratificazione davvero glam. Generalmente, le collane corte misurano circa 40 centimetri e sono più strette attorno al collo, risultando anche particolarmente eleganti. Le collane di media lunghezza misurano, invece, 50 centimetri circa, terminando nella parte della scollatura. Per quanto riguarda le collane lunghe possono misurare dai 50 agli oltre 70 centimetri, raggiungere la scollatura e sono ideali, in base alla lunghezza, anche per fare più giri attorno al collo.

Per quanto riguarda il girocollo – ovvero la lunghezza classica, che giunge alla base del collo – si tratta di un modello che si adatta a qualunque tipo di abbigliamento. La collana lunga può essere indossata, soprattutto, da chi ha visi tondi o a cuore, mentre la collana che giunge al centro del décolleté è sempre estremamente raffinata.

Come sceglierla in base all’outfit e al proprio incarnato

La lunghezza della collana può essere scelta anche in base all’outfit che si indossa. Se si parla di un look minimal e semplice, una collana lunga può – senza alcun dubbio – aggiungere classe senza appesantire la figura. Se si ha una scollatura profonda, una collana più corta potrebbe essere la scelta migliore e più equilibrata. In caso di abiti da sera o di look più eleganti, occorre optare per collane che esaltino colore e forma del vestito indossato. La giusta collana – come detto – può valorizzare i punti di forza. In linea generale, per un look casual si può optare per una collana corta come una collana a catena, per un look elegante per una collana lunga o a decolleté e, per un look formale, per una collana classica come quella a girocollo.

È da precisare che una collana può essere scelta anche in base al proprio incarnato. Pensiamo, ad esempio, a chi ha un sottotono freddo per cui vanno benissimo delle collane in acciaio, in argento o in oro bianco. L'argento e l'oro bianco donano sempre lucentezza, oltre a essere materiali versatili perfetti per le serate speciali e per le occasioni casual. Infine, se il tuo incarnato è caldo, l'ideale è l'oro giallo o l'oro rosa che emanano calore e donano un tocco delicato e romantico.