Uno dei prodotti di bellezza più utilizzati e amati è il fondotinta. Si tratta di un tipo di make-up che è in grado di trasformare l’aspetto della pelle rendendola, di fatto, uniforme, liscia e luminosa. Purtroppo, però, non sempre il risultato finale è quello che si desidera. Ti è mai capitato di trovarti con il fondotinta che scompare dopo qualche ora?

Questo potrebbe non dipendere dal prodotto, ma dal modo in cui si applica. Scopriamo insieme qual è l’errore che rovina il tuo fondotinta e come evitarlo per non rovinare il tuo look.

L’errore che rovina il fondotinta: usare il pennello sbagliato

Uno degli errori più comuni che riguarda il fondotinta è l’uso di un pennello sbagliato. È di fondamentale importanza fare attenzione al pennello che si usa, per ottenere una pelle senza imperfezioni. Scegliere un pennello sbagliato o utilizzarlo in modo scorretto compromette, ovviamente, il risultato. Sono da evitare delle setole troppo dure, che potrebbero lasciare delle striature rendendo l’applicazione poco omogenea. Al tempo stesso, un pennello troppo grande e morbido rischia di non dare una copertura adeguata e agevolare un assorbimento troppo rapido del fondotinta.

Il pennello andrebbe scelto in base alla consistenza del fondotinta da applicare. Se si usa in crema o liquido, è meglio sceglierne uno con setole piatte e dense che possano distribuire il prodotto in modo preciso. Se si usa un fondotinta in polvere o compatto, va benissimo un pennello tondo o kabuki. Ovviamente, non dimenticare di picchiettare il fondotinta con il pennello, ma non strofinarlo.

Gli altri errori da evitare che possono rovinare il fondotinta

Oltre all’utilizzo errato del pennello, ci sono errori da evitare come quello di non applicare il fondotinta su una pelle adeguatamente preparata, idratata e pulita. Applica una crema idratante – che sia adatta al tipo di pelle – e un primer, per poter uniformare la superficie della pelle. In questo modo, il fondotinta durerà più a lungo.

Va scelta adeguatamente la tonalità, senza sbagliare rispetto al tono della propria pelle. Infine, non dimenticare di non esagerare nella quantità di prodotto che applichi. È consigliabile applicare una dose che non sia né poca né eccessiva. Scopri anche come trovare il fondotinta coprente perfetto per il tuo tipo di pelle e quali sono i migliori fondotinta KIKO.