Stop Imperfezioni! Trova il Fondotinta Coprente Perfetto per il Tuo Tipo di Pelle

Il fondotinta coprente è un prodotto cosmetico indispensabile per uniformare il tono della pelle, coprire imperfezioni e creare una base adeguata per il trucco. Non solo, è un vero e proprio alleato non solo per idratare ma anche per opacizzare o dare alla pelle. Dal momento che è disponibile in diverse formulazioni e in vari colori, può essere difficile capire qual è il migliore adatto al proprio incarnato.

Di seguito andiamo quindi a scoprire i consigli di bellezza per scegliere la texture del fondotinta coprente per le proprie esigenze in base al tipo di pelle, grassa secca o mista.

Come scegliere il migliore tra i fondotinta coprenti in base ai tipi di pelle

Il fondotinta da applicare su viso e collo può essere scelto in base al proprio tipo di pelle, che sia grassa, secca o mista, e alle proprie esigenze di coprenza leggera, media o intensa, senza dimenticare il finish che può essere luminoso o opaco.

Inoltre la scelta del colore è fondamentale per garantire un aspetto naturale e armonioso. In questo caso è utile capire come riconoscere il sottotono della pelle.

Fondotinta coprendi ideali per i tipi di pelle grassa

Per la pelle grassa il fondotinta coprente perfetto deve prima di tutto opacizzare e smorzare l’eccesso di lucidità. Per tenere sotto controllo il sebo in eccesso oltre al finish opaco è bene che abbia una copertura media o intensa.

Il migliore è un fondotinta compatto o liquido, per mantenere la giusta idratazione. Sono da evitare i prodotti illuminanti che potrebbero evidenziare il contorno dei pori. In caso di acne e pelle arrossata è consigliabile l’uso di fondotinta in stick da abbinare al correttore.

Prodotti per pelle mista

Per uniformare l’incarnato di un viso con pelle mista occorre usare prodotti diversi in modo da opacizzare le zone più lucide come fronte, naso e mento, e idratare invece le guance che possono risultare più secche. Un prodotto liquido può essere la soluzione, da scegliere con finish matt per le aree su cui nascondere l’eccesso di sebo.

Formulazioni per pelle secca

Il fondotinta coprente per il viso e collo con pelle secca deve essere senza dubbio liquido e idratante, magari un siero con acido ialuronico può rivelarsi molto adeguato. Consigliato un prodotto a coprenza media o intensa, oppure un fondotinta cushion.

Fondotinta coprenti ideali per i tipi di pelle sensibile

Oltre alle creme per pelle sensibile è bene utilizzare un fondotinta coprente delicato per evitare di irritare l’epidermide. L’esperto consiglio l’uso di fondotinta minerali anche in polvere se necessario.

Pelle matura

Con l’avanzare dell’età la pelle ha bisogno di ulteriore nutrimento e di essere rimpolpata per attenuare i segni delle rughe, un fondotinta leggero e idratante con finish luminoso è la scelta migliore.