L’errore di stile che ti invecchia di 10 anni (e come evitarlo subito!)

C’è un errore di stile che probabilmente ti sta facendo invecchiare di 10 anni, come scegliere con cura i capi giusti da indossare in base all’età? Innanzitutto è importante scegliere tutto ciò che ti faccia sentire a tuo agio, una volta trovato il tuo stile non potrai fare altro che abbinare i capi d’abbigliamento che più ti piacciono e sfoggiare look di tendenza adatti al contesto.

Se guardandoti allo specchio, però, ti sembra di star commettendo un errore nella scelta del look, probabilmente stai scegliendo capi d’abbigliamento sbagliati per te. Qual è l’errore da evitare? Te lo spiegano proprio i fashion insider!

Errore da non commettere nella scelta del look

La propria personalità può essere rappresentata anche dalla scelta del look. Un outfit che invecchia di 10 anni, però, potrebbe non essere il tuo obiettivo, qual è quindi l’errore da non commettere?

La scelta delle nuance gioca un ruolo fondamentale, prediligi colori vivaci ed eccentrici abbinati sempre a colori più basic come il nero e il grigio. Evita, quindi, di indossare solo capi grigi e marroni specialmente se non hai intenzione di arricchire il look con dettagli più appariscenti.

L’errore più comune, però, è quello di indossare capi della taglia sbagliata. Se troppo stretti o troppo larghi potrebbero creare un effetto non del tutto piacevole, è quindi fondamentale scegliere le taglie giuste e soprattutto indumenti che vadano a valorizzare la tua body shape. Ad esempio, potresti voler sapere quali sono i pantaloni adatti alla tua forma fisica!

Sicuramente il look skinny e il look over sono di tendenza per il 2025, bisogna però saper creare il giusto equilibrio dell’outfit. Se decidi di indossare un pantalone largo, come ad esempio un modello a palazzo, potrai optare per una camicia o una maglia dalla vestibilità slim.

Una volta individuati gli indumenti ideali da indossare, noterai un miglioramento nei tuoi look di tutti i giorni. Inoltre, ti consigliamo di monitorare le tendenze: capi che non appartengono più alle tendenze renderanno il tuo look fuori moda, segui i trend e lasciati ispirare dalle fashion blogger e da tutte quelle ragazze che consigliano outfit da sfoggiare ogni giorno!

Vedrai che nel giro di poco troverai il tuo stile e creare un look da zero sarà sempre più facile!