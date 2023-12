Era una showgirl famosissima in Italia, oggi ha problemi economici e non lavora più | Lo sfogo da Barbara D’Urso

La storia che vi raccontiamo oggi è quella di una showgirl davvero molto famosa in Italia in passato, ma che oggi ha problemi economici importanti.

Il suo passato è stato glorioso, poi improvvisamente è finito tutto. Così oggi la donna si trova a vivere con una pensione minima e con pochissimo lavoro a disposizione. Dopo la storia di Roberta Olivieri approfondiamo un altro personaggio che spunta dal passato.

La showgirl dimenticata, Dora Moroni oggi ha difficoltà economiche

Purtroppo il mondo dello spettacolo sa essere anche crudele ed è così che nascono storie che non vorremmo sentire. Quella di oggi riguarda Dora Moroni, una nota valletta degli anni settanta che si è ritrovata piano piano in un incubo.

Un brutto incidente in automobile nel 1978 la vede coinvolta insieme a Corrado e Marina Donato sull’autostrada Roma-Civitavecchia. Il conduttore dell’autovettura, una Lancia Gamma, perse il controllo scontrandosi contro il guardarail.

La peggio la ebbe proprio Dora che fu sbalzata fuori dal finestrino e rimase in coma per sei mesi. La donna fu costretta così a una convalescenza lunghissima con la carriera compromessa anche da un difetto del linguaggio sopraggiunto in seguito al problema di salute.

Negli anni ottanta Dora torna in televisione ospite di alcune trasmissioni, ma il successo del passato sembra non riprendersi. Passano gli anni e quella che è ormai un’ex valletta torna sul piccolo schermo per raccontare le sue difficoltà. Entra dunque di diritto tra le meteore dimenticate.

Dora Moroni oggi

Nel giugno del 2020 Dora Moroni è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live su Canale 5. Qui racconta che per lei oltre il danno c’è stato anche la beffa, visto che ha perso una causa contro il chirurgo che ha accusato di averle sbagliato un intervento all’occhio.

Questo processo l’ha portata a una condanna pecuniaria di 35mila euro, ma lei non avendo i soldi è stata costretta a vendere la casa che aveva ricevuto in eredità dalla mamma.

La crisi economica, le parole della valletta

La valletta ha parlato anche a Tv, Sorrisi e Canzoni delle sue difficoltà economiche, spiegando: “Sto male, con tutte queste cose successe. È arrivata una sentenza che non ci aspettavamo. Ho ora uno stato d’ansia perenne, devo tenere sotto controllo la pressione”.

Spiega anche come vive oggi: “Pulisco casa, sto con i gatti, vado a fare la spesa e due volte alla settimana vado a trovare mia mamma e mia sorella al cimitero. Per spostarmi uso l’auto elettrica per gli invalidi”.

Pare che Dora Moroni oggi debba vivere con la pensione minima, come apprendiamo da Spettacolo.Tiscali.it.