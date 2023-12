Te la ricordi? Tutti la conoscevano, oggi non sappiamo che fine ha fatto

Questa splendida ragazza tutti la conoscevano fino a poco tempo fa, ma oggi non sappiamo che fine abbia fatto. E voi ve la ricordate? Cerchiamo di scoprire qualcosa in più.

Non si tratta sicuramente dell’unica donna che improvvisamente dopo la notorietà è finita nell’oblio, ma nonostante questo sono molti quelli che non hanno dimenticato il suo dolce volto.

Te la ricordi Annamaria? Ecco cosa fa Roberta Olivieri oggi

Tutti se la ricordano come Annamaria, lei però si chiama Roberta Olivieri. Nata a Roma il 23 giugno del 1966, la donna è diventata famosa negli anni ottanta quando ha recitato in sette film con Nino D’Angelo dove interpretava la sua dolce amata.

Oggi l’artista campano è conosciuto soprattutto come cantante, ma in passato ha dimostrato le sue doti canore anche al cinema regalandoci alcune delle più romantiche colonne sonore dei film d’amore.

Bionda e bellissima aveva conquistato il pubblico col suo fascino e la sua freschezza, presentandosi sul grande schermo per la prima volta ad appena sedici anni.

Il suo debutto arriva nel 1982 in Tradimento di Alfonso Brescia con il quale recita nello stesso anno anche in Giuramento.

I film più noti in cui ha recitato rimangono però Un jeans e una maglietta e La ragazza del metrò, dove appunto interpreta la fidanzata di un giovanissimo ragazzo campano col caschetto biondo.

Il suo volto negli anni ottanta era famosissimo, col ritiro dalle scene però piano piano è normale che la notorietà è andata scemando. Anche se ancora ai giorni nostri Mediaset spesso ripropone alcuni di quei film.

Roberta Olivieri non è più Annamaria, ma…

Roberta Olivieri è una donna molto riservata e per questo non sappiamo molto di cosa fa oggi. L’ultima apparizione pubblica risale al 2005 quando ormai quarantenne compare proprio al fianco di Nino D’Angelo in uno speciale di Canale 5 dedicato al cantante campano.

Biondissima e ancora bellissima Roberta ha dimostrato di saper ancora dominare la scena, anche se la sua decisione è stata quella di coltivare una vita normale.

Tanto riservata che anche a girare su internet è davvero difficile scoprire qualcosa sulla vita di Roberta, ritirata dalle scene ormai da oltre trent’anni.

Chissà che il mondo del cinema non possa decidere di richiamarla anche se non è da escludere che possa lei in primis rifiutarsi di partecipare a un nuovo lavoro.

La sensazione però è che non ci saranno nuove collaborazioni anche se non possiamo escludere che lo stesso cantante possa volerla ancora sul palcoscenico al suo fianco durante uno dei suoi spettacoli.