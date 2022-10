Meteore vip: gli ex famosi ora dimenticati

Ognuno ha diritto a 15 minuti di celebrità, diceva Andy Warhol. Ne sanno qualcosa i vip usciti di scena troppo in fretta, le cosiddette “meteore” che conquistano le vette e poi scompaiono dai radar.

Per volontà o per scelta altrui, sono diversi i nomi di personaggi che, negli anni, sono entrati in questa galassia di stelle “cadute” dopo l’iniziale bagliore nell’universo dello spettacolo. Per alcuni di loro, invece, è semplicemente la fine di un percorso, dopo anni di onorata carriera, quando decidono di smettere e fare altro. Sono gli ex famosi, volti che ci sembravano dei miti e che ora sono stati “dimenticati“…

I vip spariti dai radar…

Foto Instagram | @fenech_edwige

Partiamo dalle meteore per scelta che, ad un certo punto della carriera, hanno semplicemente detto basta. Natalia Estrada, ad esempio, con il suo accento simpatico per anni ha condotto programmi in tv per poi smettere e… allevare cavalli insieme alla famiglia!

Anche Gabriella Golia, volto noto di Italia 1, dopo 20 anni di carriera e annunci sul piccolo schermo ha deciso di ritirarsi dalle scene e godersi la sua vita.

E che dire della splendida diva della commedia sexy, Edwige Fenech? Lei, che col suo fisico mozzafiato ha fatto sognare milioni di italiani nei primi anni in cui si poteva vedere un nudo in televisione, adesso fa la nonna ed è molto contenta (ed ancora bellissima)…

Meno fortunati dei precedenti sono quelli che sembrava dovessero spaccare il mondo e invece sono durati il tempo… di una stagione! Congiunzioni astrali avverse oppure mancanza di quel “qualcosa in più” che li avrebbe consacrati al successo? Poco importa, le loro carriere si sono interrotte e non c’è verso che tornino in scena….

Come Dennis Fantina, cantante e primo tra i vincitori del talent Amici di Maria De Filippi quando ancora si chiamava Saranno Famosi… Oggi continua a cantere ma in tv non si vede…