Emily Ratajkowski è diventata mamma per la prima volta. La top model ha dato alla luce, lo scorso 8 marzo, il suo primogenito avuto con il marito Sebastian Bear McClard.

È nato Sylvester Apollo Bear

Le supermodella, sempre stata piuttosto riservata sulla sua gravidanza, ha fatto sapere al mondo intero della nascita di suo figlio attraverso un post su Instagram, condiviso con i suoi oltre 27 milioni di follower.

Attraverso la didascalia pubblicata insieme alla foto, Emily Ratajkowski ha anche fatto svelato, finalmente, il nome di suo figlio: “Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sulla terra. Sly è arrivato l’8 marzo 2021 nel mattino più surreale, bello e pieno d’amore della mia vita”.

Tantissimi i messaggi di affetto e di congratulazioni arrivati ad Emrata e al marito. Tra i tanti, anche Bella Hadid si è congratulata con i neo genitori, commentando con un “congratulations sweet family” il post pubblicato da Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski non ha mai voluto rivelare il sesso del bambino

La top modello aveva annunciato lo scorso ottobre di essere incinta, durante un’intervista rilasciata a Vogue. Inoltre, aveva spiegato di non voler rivelare a nessuno il sesso del bambino. “Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere” ha raccontato Emily Ratajkowski.

“Tutti ridono” ha detto “ma questo scherzo nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi, o che cosa, stia crescendo nella mia pancia” ha voluto spiegare la modella.

Emrata e Sebastian Bear McClard si sono sposati a sorpresa nel 2018. Da quel momento sono stati inseparabili e la notizia della gravidanza della modella li ha resi pieni di gioia.

Nella foto pubblicata su Instagram ieri, giovedì 11 marzo, Emily Ratajkowski si è mostrata ai suoi follower in una vera e propria tenuta “da mamma”, mentre allatta al seno il nuovo arrivato in famiglia.