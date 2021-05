Elodie super sensuale in body sgambato e calze a rete

Elodie è un’artista completa, dalle mille competenze e capacità, e in questo periodo particolarmente florido dal punto di vista professionale (pieno di collaborazioni e successi su più fronti) complice probabilmente anche il riscontro avuto sul palco di Sanremo, ha cominciato a prendere delle lezioni di danza.

Proprio ieri, la cantante più amata d’Italia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video a testimonianza dei suoi progressi nell’arte del ballo. Inutile dire che il video e le foto postate da Elodie hanno immediatamente mandato in fiamme il web e scatenato i fan della cantante.

Fisico da urlo, body nero super sgambato, calze a rete, ginocchiere e tacchi a spillo, così Elodie si è mostrata ai suoi follower, impegnata nella “dance class”, proprio come recita la didascalia sotto al post.

Ammiccamenti, piroette, piegamenti sulle note di “Own it” di Ella Mai insieme al suo coreografo Giammarco. Elodie non è soltanto una cantante davvero brava e di successo, è anche una ballerina provetta, impeccabile e decisamente sensuale, dotata di un vero e proprio dono per l’arte della danza.

Non sappiamo ancora se la lezione postata sui social possa essere un indizio su qualche novità in arrivo per la cantante o se invece, più semplicemente, risponda a un bisogno di migliorare le sue competenze di ballerina.

Elodie ha sfoggiato un look sensuale e accattivante

Ovviamente, per valorizzare la sua performance da ballerina Elodie ha optato per un look super sensuale e accattivante, in piena linea con il suo gusto per la moda. In sala prove la cantante ha infatti sfoggiato un look sportivo ma dotato di grande sex appeal.

Elodie ha infatti ballato con indosso un body completamente nero, un modello super sgambato (perfetto per le sue gambe lunghissime) con spalline sottili e laccetti incrociati sulla schiena.

Per completare l’outfit da ballo ha scelto poi un paio di calze a rete, degli stivaletti di pelle con il tacco a spillo e delle ginocchiere imbottite.