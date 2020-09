Elisabetta Gregoraci: "Quando morì mia madre Briatore andò in discoteca"

La bellissima e oggi Gieffina Vip, Elisabetta Gregoraci sta iniziando ad aprirsi all’interno della casa più spiata d’Italia. Confidandosi con la coinquilina Patrizia De Black, la showgirl ha svelato alcuni dei dettagli che hanno portato alla fine del suo matrimonio con l’ex marito, Flavio Briatore.

“È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male. Il giorno del funerale di mia madre lui mi ha lasciata da sola perché doveva andare in discoteca. Io quel giorno non gliel’ho più perdonato”, ha raccontato commossa la Gregoraci.

Il matrimonio, Nathan e le incomprensioni

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono sposati nel giugno 2008 e, due anni dopo, hanno dato alla luce Nathan Falco Briatore. Tuttavia, il 23 dicembre 2017 i due hanno firmato la separazione consensuale, mettendo così fine al proprio matrimonio.

La gieffina vip ha raccontato di una vita matrimoniale difficile, accompagnata da diverse incomprensioni che, con l’andare del tempo, hanno causato inevitabilmente lo spegnimento del loro amore.

Durante la separazione, la Gregoraci ha avuto problemi di salute che l’hanno portata addirittura a pesare 20 chili meno rispetto a ora. “Ero stremata da quello che era successo stavo molto male, ma lui non è cattivo, non sa gestire certe situazioni”, ha raccontato ancora la showgirl.

“Poi abbiamo fatto la cerimonia sono stata male perché mi sono trovata anche i paparazzi e questa cosa è oscena, sono stati fatti anche dei video del funerale di mia madre”, ha aggiunto.

La confessione di Elisabetta Gregoraci

Durante il confronto con Patrizia De Black, la Gregoraci è andata a ruota libera, svelando anche un altro aneddoto che le ha procurato grande dolore quando era sposata con Flavio Briatore. “Il giorno del funerale di mia madre alle quattro del pomeriggio mi ha detto: ‘Andiamo che c’è l’inaugurazione in discoteca’ e questa cosa non sono più riuscita a perdonargliela perché non si fa”, ha raccontato la modella.

“Io sono sempre stata accanto a lui quando è stato male e questa cosa mi ha ferito tanto”, ha concluso commossa Elisabetta Gregoraci.

