Già da diversi giorni i seguaci del Grande Fratello Vip avevano notato un’intesa tra i due coinquilini, Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci.

Lei, però, sembrava non volersi lasciar andare: “Altrimenti a Montecarlo non posso rimettere piede“, aveva detto, lasciando intendere che l’ex marito, Flavio Briatore, non avrebbe gradito un flirt nato all’interno della casa più spiata d’Italia.

Elisabetta Gregoraci-Pierpaolo Petrelli: una coppia alla prova

La complicità era davanti agli occhi di tutti, specie rivedendo le immagini del bacio in apnea previsto dalla prova della settimana precedente. Pierpaolo ne è rimasto sicuramente colpito, tanto che dopo la diretta, a notte inoltrata, si è fatto avanti con la showgirl, dichiarando di provare “delle emozioni” e di voler “avere un’idea di quello che hai nella testa“.

Gli autori non si sono lasciati scappare l’occasione e per la prossima puntata hanno riaccoppiato i due, con evidente gioia del ragazzo.

Pierpaolo potrebbe portare a casa la vittoria

Elisabetta comunque non sembra voler tenere in piedi le barricate ancora a lungo. Subito dopo la dichiarazione c’è stato un lungo abbraccio e un’ammissione: l’ex di Briatore fatica a lasciarsi andare completamente. Il trentenne quindi rincara la dose: “Io mi contengo, ma non vorrei viverla solo io questa cosa“. “Vedremo con il tempo“, ha sussurrato lei.

Una pioggia di frecciatine

Quelle di Pierpaolo, comunque, non sono state le uniche frecciatine dirette alla Gregoraci, se tali si possono definire quelle di Flavio Briatore.

Le dichiarazioni dell’ex marito imprenditore, rilasciate durante un’intervista con Selvaggia Lucarelli, sono infatti piuttosto eloquenti: “Se vuole camminare con le sue gambe, se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini, se questo per lei è affrancarsi ok, ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le do e dimostrare che davvero vuole essere autonoma“.

Forse la prossima prova sarà un incontro a tre?

