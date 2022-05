Elisabetta Canalis: i segreti del suo fisico perfetto

La fatidica prova costume si avvicina inesorabile, e con lei la lente di Google viene inondata da un fitto traffico di ricerche che iniziano per “come” e finiscono per “tonificarsi in un mese”. Ma d’altronde si sa, un fisico sano ed in forma non ha niente a che vedere con questo, né si costruisce in un tempo circoscritto ad appena una trentina di giorni.

Pazienza e perseveranza sono gli unici due elementi che possano definitivamente contribuire a mettere fine a questo clima di fretta mista a disperazione il quale orbita attorno allo spauracchio -per giunta inesistente- della “prova costume”. Pazienza, perseveranza e… un pizzico di ostinatezza.

Ce lo insegna la nostra Elisabetta Canalis in uno dei suoi più recenti Instagram reel: la showgirl non è affatto nuova a condividere sui social i suoi “segreti di bellezza”, che poi così tanto segreti non sono. Dietro al suo fisico scultoreo si cela una forte passione per il fitness e lo sport in generale, i quali la portano a sperimentare continuamente e ad allenarsi con costanza.

Nel “reel incriminato” l’ormai ex velina spiega che la vera ragione della sua presunta motivazione stia in realtà nel suo carattere ostinato, di quanto le difficoltà la stimolino e di come riesca sempre a vedere il miglioramento rispetto al punto di partenza.

Insomma, un messaggio fortemente positivo per tutte coloro che rincorrono affannosamente un’ideale di bellezza inafferrabile, il quale ridimensiona ad un livello più umano il solo risultato di grande impegno e dedizione.

Dunque, detto ciò: non c’è niente di male nell’intraprendere una dieta detossinante in vista dell’estate, abbinata ad uno stile di vita più sano grazie anche a dell’attività sportiva, magari come preludio di una nuova, soddisfacente abitudine più che per una irrealistica metamorfosi improvvisa e miracolosa.

È vero, sport e alte temperature non costituiscono certo il connubio perfetto. Proprio per questo sarebbe bene concedersi un massaggio drenante fai da te a fine giornata/sessione di allenamento, con l’aiuto di creme anticellulite corpo ad hoc.

FRESHLY: Hyaluronic Energy Body Serum

Hyaluronic Energy Serum di Freshly offre davvero un ottimo aiuto in questo: accorrendo in aiuto di gambe affaticate e pesanti grazie all’unione di ingredienti preziosi e naturali contenuti nella sua formulazione, questi lavorano in sinergia per combattere inestetismi quali ritenzione e cellulite restituendo loro una graditissima sensazione di freschezza. Una vera benedizione in estate!