Elettra Lamborghini non smette davvero mai di sorprendere e di mandare in visibilio i suoi followers, provocando sempre delle foto super extra. Nelle ultime ore però la cantante ha dato davvero il meglio di sé, pubblicando uno scatto su Instagram che ha letteralmente infiammato il web.

Nello scatto Elettra Lamborghini posa, di spalle, in topless, per mettere bene in evidenza tutti i suoi numerosi piercing sulla schiena (“Non li mostro mai, ma adoro i miei piercing sulla schiena” ha scritto nella didascalia del post). Certamente non si tratta di una foto scandalosa, ma questo scatto che la ritrae provocante tra le piante di un terrazzo è bastato per fare impazzire tutti i suoi fan.

Lo stesso Afrojack, suo marito ha commentato immediatamente il post, ribadendo l’amore per la sua dolce metà: “Ti amo” ha scritto accompagnando le parole con una faccina dagli occhi a cuore.

Elettra Lamborghini indossa i pantaloni Dior Chez Moi

Oltre alla cascata di piercing sulla schiena, quello che però ha immediatamente attirato l’attenzione sono stati i pantaloni indossati alla celeb più amata di Bologna. La giovane ereditiera infatti ne ha subito approfittato per mettere in bella mostra la sua passione per il lusso.

Per realizzare questo scatto super intrigante, Elettra Lamborghini ha scelto di indossare un paio di pantaloni super griffati. Più nello specifico, il modello selezionato dall’ereditiera di casa Lamborghini è stato quello Chez Moi firmato Dior.

Questi pantaloni a palazzo, comodi e versatili, sono realizzati in seta, e sono letteralmente ricoperti dall’iconico motivo Oblique in blu, con il maxi logo sulla fascia laterale. Ovviamente si tratta di un capo d’abbigliamento decisamente non adatto a tutte le tasche: sul sito ufficiale della maison francese infatti questi pantaloni sono venduti a 1.800 euro.

I numerosi piercing di Elettra

Elettra Lamborghini ama alla follia i piercing, infatti in tutto pare che ne abbia circa 42.

Microdermal sulla schiena, sulle braccia, ma anche piercing al naso, alle orecchie, alla lingua, all’ombelico e sui capezzoli: insomma, chi più ne ha più ne metta!