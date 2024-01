Edoardo Donnamaria risponde alle ultime indiscrezioni che parlano di “una notte di sesso” tra Antonella Fiordelisi ed Antonino Spinalbese

Sembra che tra Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi ci sia stata “una notte di sesso” un paio di mesi fa. Ecco come ha risposto alle indiscrezioni Edoardo Donnamaria, ex fidanzato di Antonella ed ex coinquilino nella Casa del GF Vip assieme a loro

Fabrizio Corona e Alessandro Rosica hanno rivelato alcuni dettagli piccanti sulla vita amorosa nascosta di Stefano De Martino.

Approfittando del sito Dillinger News, i due hanno anche rivelato che tra Antonino Spinalbese, ex fidanzato della modella argentina, e Antonella Fiordelisi ci sia stata “una notte di sesso“.

I due hanno vissuto insieme nella Casa più spiata d’Italia, ma tra di loro non c’è mai stato nulla. Antonella si era fidanzata con un altro concorrente, Edoardo Donnamaria, che è sempre stato molto geloso del rapporto amichevole che aveva la sua allora fidanzata con Antonino Spinalbese.

Ecco la replica dell’ex gieffino. Poche parole, ma molte coincise. Scopriamo insieme la verità

Antonella Fiordelisi ed Antonino Spinalbese insieme? La risposta di Edoardo Donnamaria

Fanpage.it ha scritto a Edoardo Donnamaria per sapere cosa ne pensasse delle ultime indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona e Alessandro Rosica in merito alla “notte di sesso” avvenuta tra la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese.

Loro due ed Edoardo hanno convissuto per un sacco di mesi sotto lo stesso tetto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonella e Antonino hanno sempre avuto un rapporto stretto, tanto che Donnamaria è sempre stato convinto che tra i due ci fosse qualcosa.

Molte volte i due fidanzati hanno litigato per colpa dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez, ma Antonella ha sempre negato di avere un’attrazione nei confronti di Antonino.

“E’ un amico” continuava a ripetere l’ex gieffina a Edoardo.

Ora che sono uscite queste clamorose indiscrezioni da parte di DillingerNews, Fanpage.it si è chiesta cosa ne pensasse Edoardo di questo incontro notturno tra i due.

Secondo le parole di Fabrizio Corona, tra i due ci sarebbe stata “una notte di sesso“.

Donnamaria ha risposto in modo laconico alle domande di Fanpage.it. “Sono fuori da questa roba” afferma l’ex gieffino cercando di stare alla larga da questo pettegolezzo.

Intanto, Antonella e Antonino non hanno ancora smentito le parole scritte su DilligerNews.

La Fiordelisi ha negato di aver mai avuto una storia con qualcuno di fidanzato, in merito alle altre indiscrezioni rivelate da Corona che parlavano di una storia tra Antonella e Stefano De Martino, ma non ha smentito le parole in merito alla “notte di sesso” avuta da single con Antonino.