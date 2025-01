Perché Edi Rama si è inginocchiato davanti a Giorgia Meloni e le ha regalato un foulard

Meloni, Rama e il foulard. Cosa è successo? La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in visita ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, in occasione della Abu Dhabi Sustainability Week, il summit in cui si è discusso, tra l’altro, di transizione energetica e del ruolo dell’Italia come futuro hub di energia verde nel Mediterraneo.

Presenti, oltre al Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, al ministro di Stato Sultan bin Ahmed Al-Jaber, anche CEO della principale compagnia petrolifera emiratina e Presidente della COP 28, anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, la vice Prima Ministra albanese Belinda Balluku, anche Ministra delle infrastrutture e dell’energia, ed il Presidente Albanese Edi Rama.

Proprio quest’ultimo ha messo in scena un piccolo siparietto di cui tutti i giornali hanno parlato, dato che il presidente si è inginocchiato ai piedi di Giorgia Meloni porgendole un dono, che poi si è rivelato un foulard. Ma perché lo ha fatto?

Il primo ministro albanese Edi Rama regala un foulard a Giorgia Meloni ad Abu Dhabi

Giorgia Meloni si trovava negli Emirati Arabi uniti per partecipare al summit e alla cerimonia di firma di un quadro di partenariato strategico tripartito per la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia verde. Al suo arrivo alla Sustainability Week di Abu Dhabi è stata omaggiata dal presidente albanese che l’ha salutata in modo speciale.

Esattamente quel giorno, ossia il 15 gennaio, la premier compiva gli anni, precisamente 48, essendo nata nel 1977. Il primo ministro dell’Albania Edi Rama si è quindi messo in ginocchio porgendo a Meloni un pacchetto dono e intonando anche la classica canzoncina “Tanti auguri a te”.

Alla consegna del regalo, che pensiamo fosse del tutto inaspettato, la premier, sorpresa, ha accettato il foulard e sorriso esclamando: “La devi smettere con questa storia”, per poi abbracciare il leader albanese che più volte ha parlato di lei chiamandola “sorella”.

Che tra i due ci sia una amicizia d’altronde è noto per stessa ammissione di Meloni. Lo ha ribadito più volte già all’epoca della decisione sulla costruzione del centro di accoglienza e detenzione dei migranti soccorsi in mare dalle autorità italiane di Gjader, al confine con il Montenegro.

Successivamente Rama ha spiegato un piccolo aneddoto, cioè che il foulard è stato realizzato da un produttore italiano che si è poi trasferito in Albania diventando cittadino albanese… In seguito Rama ha adagiato il foulard sul capo di Meloni e lei lo ha ringraziato e abbracciato tra grandi sorrisi di tutti i presenti.