Dry haircut, tagliare i capelli da asciutti ha i suoi pro e i suoi contro

Sempre più in voga la tecnica di tagliare i capelli da asciutti, procedendo quindi al taglio come ultimo step dopo il lavaggio e la messa in piega. Il dry haircut può essere effettuato per qualsiasi tipo di taglio che si desidera ottenere? Quali sono i pro e i contro?

Scopri insieme a noi quali sono i vantaggli e gli svantaggi del dry haircut di cui forse ancora non sei a conoscenza! Probabilmente per te potrebbe non andar bene, ecco perché.

Tagliare i capelli da asciutti, vantaggi e svantaggi da conoscere

Per poter effettuare un taglio di capelli innanzitutto è fondamentale recarsi presso un salone di parrucchieri. Evita il fai da te, con le forbici che hai in casa sicuramente rischi di rovinare le lunghezze e sopratutto di ottenere un taglio con diverse imperfezioni.

Ti sarà capitato di recarti dal parrucchiere e notare che spesso privilegia il taglio da capelli asciutti. Infatti, solitamente l’hairstylist effettua l’haircut subito dopo il lavaggio, quindi prima di passare all’asciugatura. Quali sono i pro e i contro di questa tecnica tanto diffusa?

Innanzitutto è importante sapere che non è il cliente a scegliere, ma sarà l’esperto a valutare la situazione di partenza e il risultato che si desidera ottenere. Sicuramente il dry haircut verrà sconsigliato a chi ha capelli spessi, voluminosi e grossi, gestire una chioma di questo tipo da asciutta è sicuramente molto complicato e si rischia di ottenere un taglio con diversi errori.

Chi ha i capelli fragili, danneggiati e deboli il dry haircut è un’opzione da prendere in considerazione. I capelli bagnati risultano più fragili, quindi è sempre meglio lavorare su un taglio di capelli asciugati al naturale. Inoltre, è anche un tipo di taglio consigliato a chi ha i capelli ricci e mossi, così da poter seguire la linea naturale dei capelli e ottenere un taglio più preciso.

Chi desidera un taglio scalato e ha capelli fini, probabilmente il parrucchiere deciderà di effettuare un taglio su capelli asciutti. Stesso discorso se si desidera sistemare la frangia e accorciarla di poco.

Ovviamente è fondamentale scegliere un parrucchiere che sia in grado di garantire questo servizio. Un taglio effettuato sui capelli asciutti richiede molta esperienza e precisione, di conseguenza è importante affidarsi a mani esperte. Inoltre, rispetto ai capelli bagnati, un taglio dry richiede più tempo.

Non tutti i tagli possono essere effettuati da asciutti, quindi è importante ascoltare sempre il parere del parrucchiere. Non perdere i trend dell’autunno 2024 in fatto di capelli!