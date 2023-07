Dopo un trauma cranico bisogna sempre recarsi al pronto soccorso? I sintomi per capire quando si è in pericolo

In rari casi, quello che inizialmente sembra essere un trauma cranico leggero o lieve può in realtà essere una lesione più grave.

Hai appena sbattuto la testa abbastanza forte, forse su un mobile della cucina o su quella bassa e fastidiosa cornice della porta della tua stanza. Di conseguenza, ti fa male la testa e senti già formarsi una protuberanza. Ma il tuo infortunio giustifica una visita al pronto soccorso?

Quando è una emergenza

Non tutti i colpi sulla testa richiedono cure mediche di emergenza. Ma, a volte, un trauma cranico può portare a gravi complicazioni e problemi di salute a lungo termine. Questi tipi di lesioni alla testa includono:

Contusione : una contusione è un livido sul cervello che può causare sanguinamento e/o gonfiore.

: una contusione è un livido sul cervello che può causare sanguinamento e/o gonfiore. Ematoma intracranico : quando il sanguinamento sotto il cranio provoca la formazione di un coagulo di sangue sopra o nel cervello.

: quando il sanguinamento sotto il cranio provoca la formazione di un coagulo di sangue sopra o nel cervello. Frattura del cranio: a volte, un osso del cranio fratturato può tagliare il cervello e causare sanguinamento e altre gravi complicazioni.

In caso di dubbi sulla gravità della lesione alla testa, pecca sempre per eccesso di cautela e cerca subito un trattamento medico di emergenza. Inoltre, una persona che subisce un impatto alla testa ad alta velocità, ad esempio in un incidente automobilistico o in seguito a una caduta ripida, dovrebbe rivolgersi immediatamente a un medico, indipendentemente dai sintomi.

Trauma cranico: quando andare al Pronto Soccorso

Il più delle volte, un piccolo bernoccolo sulla testa non è nulla di cui preoccuparsi. Ma ciò non significa che un genitore, un coniuge o un altro membro della famiglia non debba tenere d’occhio la persona con il mal di testa.

Le lesioni alla testa possono essere gravi, anche se all’esterno potrebbero non esserci molte prove visibili di un infortunio. E i sintomi di un grave trauma cranico potrebbero non comparire immediatamente. I pazienti che hanno subito un trauma cranico dovrebbero recarsi immediatamente al pronto soccorso se:

Hanno perso conoscenza o è diventato confuso/disorientato dopo essere stato ferito.

Hanno subito l’infortunio ad alta velocità (incidente automobilistico o in bicicletta, caduta ripida, ecc.)

Vomitano o si sentono nauseati.

Hanno problemi di equilibrio.

Non ricordano l’infortunio.

Iniziano a sanguinare.

Inoltre, nelle ore e nei giorni successivi a un trauma cranico, un paziente deve recarsi al Pronto Soccorso il prima possibile se: