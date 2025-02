Dopo tanti anni Mediaset cancella il programma: non andrà più in onda, fan sconvolti

Non è raro che, nel corso delle stagioni televisive, le principali reti applichino delle modifiche (anche importanti) ai loro palinsesti. Lo abbiamo visto in modo particolare durante la settimana sanremese, quando gran parte delle trasmissioni è stata messa in standby per lasciare spazio alla kermesse canora più famosa del nostro Paese. E anche in casa Mediaset, i cambiamenti non mancano.

A marzo, ad esempio, ci saranno un bel po’ di novità nella programmazione di Canale 5, a partire dal gran finale di C’è posta per te, che lascerà il posto al serale di Amici nella prima serata del sabato. La grande novità, però, potrebbe riguardare un’altra trasmissione, seriamente a rischio: secondo Lorenzo Pugnaloni, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per le sorti del programma.

Palinsesto stravolto in casa Mediaset: il programma potrebbe essere cancellato definitivamente

È tempo di decisioni in casa Mediaset poiché nei prossimi giorni potremmo scoprire quale sarà il destino di uno dei reality più longevi della nostra tv. Come annunciato nelle scorse settimane, su Canale 5 sta per arrivare una nuova trasmissione The Couple, che segnerà il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Quello che è emerso nelle scorse ore è che il nuovo reality potrebbe sostituire l’Isola dei famosi quest’anno.

A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, che, nelle sue stories di Instagram, ha lanciato la ‘bomba’ secondo cui il reality ambientato in Honduras potrebbe addirittura scomparire dai palinsesti del 2025. Nelle scorse settimane si era parlato dei nomi delle possibili conduttrici dell’Isola, con Veronica Gentili in pole position, ma il programma potrebbe non andare in onda quest’anno.

Al suo posto, come già detto The Couple, reality la cui dinamica ricorda molto quella del Gran Hermano Duo, lo spin off del Grande Fratello Spagnolo. I concorrenti sono divisi in coppie o terzetti e sono legati tra loro da ex storie d’amore o conti in sospeso: come al GF, sono costretti ad una convivenza forzata e l’obiettivo finale è quello di vincere un montepremi.

La data di inizio dovrebbe essere quella del 7 aprile, il lunedì successivo al gran finale del Grande Fratello. E, a questo proposito, Lorenzo Pugnaloni ha parlato anche del reality show più spiato della tv, aprendo alla possibilità di un cambio di conduzione a partire da settembre. “E se per llary (The couple) fosse solo un test per riprendersi il vero GF?”, è la domanda che Pugnaloni lancia alla fine della sua indiscrezione.