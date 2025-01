Isola dei famosi, spunta il nome della nuova conduttrice: amatissimo volto Mediaset

L’attuale edizione del Grande Fratello è ancora nel vivo, soprattutto dopo il ritorno in casa di ben sei concorrenti, rientrati in gioco attraverso un ripescaggio. Al gran finale del reality show condotto da Alfonso Signorini manca ancora molto ma c’è già chi sta pensando al post GF, che, da ormai diversi anni, coincide con l’inizio dell‘Isola dei famosi, presenza fissa nel palinsesto primaverile di Canale 5.

Nonostante gli ascolti non proprio brillanti delle ultime edizioni, compresa quella del 2024 condotta da Vladimir Luxuria, il reality show ambientato in Honduras tornerà anche nel 2025 e Mediaset sta lavorando ai possibili nomi ai quali affidare la conduzione del programma. Stando a quanto riportato da TvBlog.it, c’è un nome su tutti che, al momento, sarebbe in pole position. No, non si tratta di Ilary Blasi.

Chi sarà la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei famosi: un nome spicca su tutti

Dopo l’esperimento (non riuscito) di Vladimir Luxuria per la prima volta al timone dell’adventure game, c’è chi ha pensato che il 2025 potesse essere l’anno buono per rivedere Ilary Blasi in collegamento col l’iconica palapa. A quanto pare, però, così non sarà poiché, come riportato da TVBlog.it, i nomi trapelati nelle riunioni tra Mediaset e Banjay, la società che produce lo show, sono ben altri. C’è quello di Federica Panicucci ed Elenoire Casalegno, inviata in Honduras dell’ultima edizione, ma il nome più caldo è un altro.

“Un nome che è quello di una giornalista che già da un paio di stagioni si è staccata dai programmi giornalistici puri, per dedicarsi a una trasmissione di inchiesta che però ha anche i toni dell’intrattenimento come Le Iene“, si legge su TvBlog.it. In pole position per la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei famosi c’è proprio Veronica Gentili, uno dei volti di punta in casa Mediaset negli ultimi anni.

Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma stando a quanto si apprende quello della “iena” è il nome che risulta essere più convincente per la rete, che ha l’obiettivo di scongiurare un nuovo flop. Anche il Grande Fratello, al momento, non brilla in termini di ascolti, ma, come sottolineato da Alfonso Signorini, l’edizione in corso è ancora lunga e avrà ancora tanto da regalare, con nuovi concorrenti pronti a condividere le proprie storie con il pubblico. Pubblico al quale non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire quale sarà il (vero) destino della prossima Isola dei famosi.