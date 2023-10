Disturbi del sonno, come scegliere il tipo di melatonina adatta: il consiglio della farmacista

Se soffri ti disturbi del sonno puoi affidarti alla melatonina per cercare di risolvere: ecco quale acquistare in base al problema che hai.

Una delle esperienze più fastidiose che si possa vivere la sera quando ci si mette a letto è quella di non riuscire assolutamente a prendere sonno, di girarsi e di rigirarsi senza però il benché minimo successo. Quando dopo un certo periodo di tempo si continua ad avere questo problema, significa che è arrivato il momento di dare una mano al proprio organismo cercando di trovare una soluzione in grado di far tornare un sonno regolare e ristoratore.

Se infatti non si riesce a dormire, non solo il giorno dopo si sarà più stanchi, ma sarà quasi impossibile riuscire a concentrarsi al meglio per svolgere i propri compiti quotidiani e tutto quello che si riuscirà a fare concretamente sarà sbadigliare e sentirsi veramente a pezzi.

Ecco quali tipi di melatonina acquistare per i disturbi del sonno

Uno dei rimedi più utilizzati per combattere i disturbi del sonno è la melatonina e per destreggiarsi tra tutti i prodotti esistenti in commercio, il profilo di Tik Tok di @farmaciestilo ci ha mostrato tre tipi di melatonina da acquistare in base al problema che si ha.

La melatonina è un ormone che viene prodotto naturalmente dalla ghiandola pineale e che, andando ad agire sull’ipotalamo, ha la funzione di regolare il ciclo sonno – veglia, e per questa ragione si tratta di un prodotto di cui viene consegnata l’assunzione in caso in cui si abbiano problemi del sonno, così da favorire l’addormentamento e un sonno regolare durante tutta la notte.

Così come la maggior parte dei prodotti venduti in farmacia, la melatonina si può trovare in diverse soluzioni e che sono utili per diverse problematiche. Vi sono in particolare tre tipi di melatonina che si possono acquistare per risolvere disturbi differenti: