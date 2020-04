View this post on Instagram

Ricordi di settembre con @sincronia.aps. Mandala è una parola originaria dell'India che significa cerchio, in particolare si tratta di un cerchio che può rappresentare il simbolo dell'universo e nello stesso tempo il nostro mondo interiore. Sempre più esperti si sono resi conti che i mandala non sono soltanto dei simboli legati alla spiritualità indiana. I mandala possono essere figure dal significato profondo e terapeurico. Ecco quali sono i principali benefici dei mandala per i bambini. 1) Alimentare la creatività. 2) Esprimere se stessi e le proprie emozioni. 3) Migliorare la concentrazione. 4) Ritrovare la tranquillità. 5) Aiutare lo sviluppo dell'intelligenze e del ragionamento. 6) Abbassare il livello di stress e di tensione. 7) Stimolare la fantasia. 8) Imparare ad utilizzare dei materiali artistici, a disegnare e a colorare. 9) Creare un ponte comunicativo con i bambini in difficoltà. 10) Sviluppare la pazienza e imparare a vivere nel momento presente. Disegnare e colorare i mandala è un vero e proprio toccasana per il benessere dei bambini ma è un'attività molto positiva anche per gli adulti che potranno accompagnare i bambini in questo percorso ma anche mettersi in gioco in prima persona, dato che le attività artistiche, proprio a partire dal colorare, sono benefiche ad ogni età. Testo (Marta Albè) grazie @marta.albe.