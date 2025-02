“Hanno discusso”, bomba su Ciro e Martina: lui beccato in discoteca, lei reagisce così

A un mese dalla scelta a Uomini e Donne arriva un’indiscrezione che riguarda Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: crisi in atto?

A fine gennaio si è concluso uno dei percorsi sul trono più amati degli ultimi anni. Se la scelta finale non ha messo d’accordo tutti, non si può dire lo stesso del percorso: la gran parte dei telespettatori di Uomini e Donne ha sognato con Martina De Ioannon e i suoi corteggiatori. Mesi di alti e bassi ed emozioni contrastanti, durante i quali la tronista si è messa in gioco dando tutta se stessa.

A spuntarla tra i suoi pretendenti è stato Ciro Solimeno, col quale, dopo l’uscita dal programma, la giovane romana ha iniziato una relazione a telecamere spente. Una relazione che sembra procedere a gonfie vele ma, nelle scorse ore, un’indiscrezione ha turbato i fan della coppia. Sul web è spuntata una segnalazione sull’ex corteggiatore partenopeo e la reazione di Martina non si è fatta attendere.

Uomini e Donne, arriva una segnalazione su Ciro: Martina rompe il silenzio sui social

Circa un mese fa, Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, la non scelta, è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex volto di Temptatation Island ha deciso di seguire il suo cuore e ha fatto “un salto nel vuoto” lasciando il programma col giovane partenopeo. Che, nelle scorse ore, è finito al centro del chiacchiericcio social per via di una segnalazione riportata da Deianira Marzano sul suo canale ufficiale di Instagram.

La blogger esperta di gossip ha condiviso i messaggi ricevuti da alcune utenti, che raccontano di aver visto Ciro in una discoteca di Frattamaggiore, senza Martina. C’è chi ha aggiunto di aver visto una ragazza bionda dire “continuamente cose all’orecchio” all’ex volto di Uomini e Donne. Ad arricchire la segnalazione, però, ci hanno pensato le parole di Deianira.

“Ovviamene hanno discusso e lei si è già stufata come prevedibile. Scommetto che dopo questa storia fingeranno che sia tutto ok”, scrive la Marzano, secondo cui la coppia avrebbe avuto una discussione. Aria di crisi? Stando a quanto apparso sui profili social dei diretti interessati nelle scorse ore, sembrerebbe proprio di no.

Sia Martina che Ciro hanno condiviso nelle loro storie alcune immagini di coppia (lei un video e lui una foto), allegando la stessa, dolcissima, canzone, Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Pur essendo momentaneamente lontani, i due ex protagonisti del trono classico sembrano essere più uniti e complici che mai, nonostante la segnalazione diventata virale nelle scorse ore.