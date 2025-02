“È incinta”, l’indiscrezione fa sognare: bebè in arrivo per l’amata coppia di Uomini e Donne

Il gossip delle ultime ore fa impazzire i fan di Uomini e Donne: una delle ex corteggiatrici più apprezzate dello show sarebbe in dolce attesa.

L’attuale edizione di Uomini e Donne prosegue tra nuove conoscenze, frequentazioni interrotte e scelte improvvise. Il pubblico da casa si chiede se, prima del termine della stagione, riuscirà ad assistere alla nascita di nuove coppie. Con l’iconica pioggia di petali di rosa, sedie rosse al centro dello studio e una canzone romantica in sottofondo, che accompagna il tronista e la sua scelta.

In attesa di scoprire quale sarà il destino degli attuali protagonisti, però, c’è una notizia che riguarda una delle coppie più amate della storia del dating show di Canale 5. Un’indiscrezione lanciata nelle scorse ore da Deianira Marzano che, attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, ha annunciato che un’amata ex corteggiatrice potrebbe essere in dolce attesa per la prima volta.

Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice è incinta? Le indiscrezioni da Torino

Nel corso degli anni, nello studio di Uomini e Donne sono nate tantissime storie. E se alcune non hanno avuto vita lunga, altre continuano ad emozionare il pubblico anche a distanza di tantissimi anni. È il caso della coppia che, nelle ultime ore, è finita nell’occhio del ciclone per via di un’indiscrezione riportata sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Stando a quanto riportato dalla blogger campana, Angela Caloisi, ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, potrebbe essere in dolce attesa. La giovane casertana fu scelta dal tronista Paolo Crivellin nel febbraio del 2018 e, a distanza di sette anni, i due si mostrano più uniti e complici che mai Lo scorso 2 gennaio era arrivata la proposta di nozze e, stando agli ultimi gossip, starebbero per diventare genitori.

I pettegolezzi sono nati dopo gli ultimi scatti condivisi da Angela su Instagram: la Caloisi si è immortalata davanti la moschea di Abu Dhabi, dove si trova in vacanza proprio con Paolo. In tanti, tra i commenti, hanno notato un pancino sospetto spuntare dalla veste celeste indossata dalla Caloisi. Un’indiscrezione che troverebbe riscontro in un messaggio inviato a Deianira da un utente.

“Sì è incinta, a Torino lo sappiamo tutti”, si legge nella story condivisa dalla Marzano, che non nasconde la felicità per la notizia, allegando alle parole un emoticon con gli occhi a cuoricino. Una notizia che, se fosse vera, rappresenterebbe una gioia immensa per i fan di una coppia tra le più amate della storia del programma. Al momento, però, si tratta di un’indiscrezione poiché dai diretti interessati non sono giunte né conferme né smentite.