Dimagrire sarà più facile se fai questo: 7 giuste abitudini prima di andare a letto

Dimagrire è il sogno di molti ma è anche molto difficile senza le corrette abitudini, quindi è fondamentale attuarle subito.

Le soluzioni, concrete o apparenti in tal senso abbondano più che mai, soprattutto negli ultimi anni. Oggi, è davvero difficile non trovare la soluzione più adatta alle proprie problematiche di linea, per intenderci. In alcuni casi, però, quella che è la soluzione può arrivare da altro genere di riflessione.

Generalmente si è abituati a pensare che tutto dipenda dall’aspetto legato all’assimilazione dei cibi. Certo, in parte è effettivamente cosi. Ci sono però delle varianti che possono essere analizzate singolarmente e di conseguenza gestite in maniera completamente esterna, per intenderci.

Dimagrire sarà più facile se fai questo: il momento meno atteso per perdere peso

Partiamo dal presupposto che dimagrire può dipendere in molti casi anche dal proprio singolo metabolismo, anzi, in linea di massima questa rappresenta una delle dinamiche predominanti in tal senso. Il giusto riposo notturno può incidere, per esempio, proprio sul metabolismo. Fare in modo di arrivare preparati a quel momento, se cosi si può dire, di certo non può fare altro che bene.

Una serie di consigli specifici, atteggiamenti, in qualche modo da prendere in considerazione prima di mettersi a letto potrebbero portare comodamente proprio a perdere peso. Alcuni dei seguenti consigli, per molti saranno di certo inaspettati. La verità è che certi accorgimenti, funzionano davvero.

Il primo consiglio, riguarda per esempio l’attività fisica. Una passeggiata, breve magari, considerati momento ed energie, da tenere almeno 2-3 ore prima di andare a dormire. Questo, servirà a regolare in modo assolutamente perfetto il metabolismo prima della fase notturna. Altro consiglio è quello di mantenere la stanza da letto buia ed evitare l’utilizzo di smartphone.

Uno studio specifico del Brigham and Women Hospital di Boston, ha dimostrato quelli che sono gli effetti di particolari esposizioni alla luce poco prima di dormire. La carenza di melatonina, per esempio potrebbe portare all’aumento di peso durante la notte.

Nel caso, poi, dovesse sopraggiungere la fame poco prima di andare al letto bisognerà evitare a tutti i costi alimenti ricchi di zucchero, come per esempio la frutta. Meglio optare, per esempio, sulle verdure o su cibi più sani. Altro consiglio, il quarto, è quello di evitare di cenare troppo tardi e anche in questo caso evitare pietanze troppo pesanti.

L’orario ideale per la cena dovrebbe essere quello compreso tra le 19 e le 21. Ultimo prezioso consiglio per provare a perdere peso anche per esempio di notte, è quello di spegnere, prima di mettersi a letto qualsiasi fonte di calore artificiale. Uno studio del National Institute of Health Clinical Center ha dimostrato che dormire a temperature meno alte porta a uno scarico di calorie molto più importante. Dieta e sonno, quindi, è il caso di dirlo, possono essere assolutamente collegati.