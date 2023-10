Dalla matita strisciata al burrocacao sporco: ecco i 3 trucchetti bocciati del make-up che funzionano

Esistono trucchetti diventati popolari sui social ritenuti tradizionalmente inefficaci nel mondo del make up: funzionano davvero.

Al giorno d’oggi il settore del make-up è in strettissima connessione con il web. Se un tempo l’arte del trucco si tramandava di madre in figlia, attraverso piccoli consigli e suggerimenti derivanti dalle proprie esperienze, ora il mondo è decisamente cambiato. É sufficiente prendere in mano il proprio smartphone ed aprire uno dei più popolari social, per ritrovarsi a guardare un video che riguarda questo argomento. Beauty blogger e semplici appassionate decidono di testare sulla propria pelle gli ‘hacks’ che in breve tempo diventano virali.

Ecco allora che è difficile resistere alla tentazione di divertirsi a provare quell’ultima tendenza nell’applicazione del rossetto, oppure l’idea geniale che permette di disegnare un eyeliner perfetto. Il successo di questi contenuti è dovuto al fatto che rendono possibile anche alle più inesperte di ottenere degli ottimi risultati. Ma che succede se invece, alcuni di questi trucchetti vengono completamente bocciati dalla rete? É quello che è successo con tre di questi consigli, che sono stati provati da molte influencer per poi essere giudicati inefficaci. Non è il caso però, di rinunciare a dar loro una chance. Lo afferma una seguitissima TikToker che ne mostra il potenziale.

I 3 trucchetti di TikTok da provare subito: risultato strepitoso

Il web è bello perché è vario. Si potrebbe dire così, considerando che la ricchezza di opinioni presenti sui social rende tutto più interessante. Non bisogna fermarsi ai primi giudizi anche quando si parla di make-up, visto che uno dei trucchi più virali potrebbe dividere la rete. Ci ha pensato la beauty blogger Beatrice Gherardini a fare chiarezza, provando su sé stessa tre degli hacks che tantissime esperte hanno giudicato inefficaci. La sua idea a riguardo è molto diversa e vale la pena di approfondirla.

Si parte dal primo trucchetto, che permette di creare la perfetta coda dell’occhio in un attimo. Tutto ciò che occorre fare è utilizzare una matita nera, con cui segnare un pallino sul lato del dito. Portandolo sull’angolo esterno e tirando verso l’alto, si otterrà un risultato impeccabile. Assolutamente approvato. Si passa poi alla teoria secondo cui, per scegliere la nuance giusta di rossetto per il proprio viso, bisognerebbe stringere la punta del dito e avvicinare il polpastrello al prodotto.

I risultati parlano chiaro: il colore è perfetto! Infine si deve provare il consiglio per rimuovere facilmente le tinte per le labbra. Sarà sufficiente, secondo la blogger, utilizzare un burrocacao che andrà applicato in quantità abbondante. Con un dischetto per il trucco poi, si puliranno le labbra senza alcuna fatica. Naturalmente è bene tenere presente che il burrocacao non sarà più utilizzabile, poiché inevitabilmente catturerà il prodotto sporcandosi. Tuttavia, provare non costa nulla!