Digrigni i denti la notte e non ne puoi più? La soluzione è a portata di morso in realtà!

Esiste un rimedio come il bite dentale per alleviare i dolori di una delle condizioni mediche più fastidiose dell’epoca moderna. Stiamo parlando del cosiddetto “bruxismo”, ovvero il digrignamento dei denti, una pratica involontaria che avviene spesso durante il momento del sonno. Vi è mai capitato di svegliarvi con un forte dolore alle mandibole e con la sensazione di essere più stanche che mai?

Ecco: quelli sono due perfetti sintomi del bruxismo. Non è tutto, chiaramente, visto che se non trattato appositamente nel corso degli anni è in grado di ridurre la qualità dello smalto dei denti, velocizzando il processo di usura. L’incidenza del bruxismo nelle donne varia in diversi fattori come l’età, lo stress, la salute dentale e perfino lo stile di vita.

Fortunatamente in questi casi la medicina viene in aiuto con i suoi strumenti: esistono dei prodotti chiamati bite che sono dei rimedi per il bruxismo piuttosto efficaci e che non hanno necessariamente bisogno della ricetta medica per essere acquistati; molto popolari, per esempio, sono quelli automodellanti

PourFemme esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.

Quali sono le cause del bruxismo?

Secondo la letteratura scientifica non c’è una singola causa che si nasconde dietro il fenomeno del bruxismo, bensì c’è una rosa di cause che e concause che concorrono a generare il fenomeno.

Rilevante, ad esempio, è la presenza di abitudini come consumo di alcol, fumo, caffeina e altri alimenti zuccherati che vi abbiamo già consigliato in questo articolo, senza dimenticare la grande influenza che lo stress ha sull’incidenza di questo fenomeno. Diversi esperti parlano anche di come l’ambiente in cui viviamo oggi, in cui sollecitazioni di carattere sociale arrivano da tutte le direzioni, contribuiscono a creare una situazione di stress onnipresente, motivo per cui diventa sempre più difficile staccarsi dalle situazioni e si finisce, semplicemente, per somatizzare.

Meno frequente, ma comunque possibile, è la causa prettamente dentale: in caso di occlusione, o disallineamento degli allineamenti dentali, il bruxismo può fare capolino nella vita di una persona.

Una soluzione a portata di morso: il bite dentale

Per cercare di ovviare al problema del digrignamento dei denti, dentisti e medici sono giunti alla conclusione: utilizzare un’apparecchiatura ortopedica creata ad hoc come questo Bite disponibile su Amazon. Parliamo di un dispositivo tendenzialmente rigido, realizzato in resina, che va messo in bocca a coprire le due arcate dentali e che porta a diversi vantaggi.

La presenza del bite nel cavo orale porta a un maggiore autocontrollo nel tentativo di limitare il bruxismo, aiutando anche a scaricare la tensione a livello dell’apparato neuromuscolare. Il bite, poi, non facendo toccare tra loro i denti va a minimizzare lo sfregamento dello smalto dentale, riducendo i fenomeni di usura.

Nella maggioranza dei casi i bite automodellanti vanno più che bene per arginare il fenomeno e migliorare la qualità della vita; nel caso di condizioni dentali particolari è necessario ricorrere ai suggerimenti di un dentista. Dato il prezzo irrisorio, comunque, i bite riescono sempre a essere degli ottimi palliativi a buon mercato. In fondo, l’importante è tornare a sorridere!