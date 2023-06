Denti sani e forti: gli alimenti da eliminare che a lungo andare li danneggiano irreversibilmente

Per avere denti sani a lungo termine bisogna prestare attenzione all’alimentazione: sono diversi i prodotti che rischiano di danneggiarli.

In generale gli specialisti, sin da bambini, sconsigliano il consumo di cibi troppo zuccherati perché questa sostanza è veramente pericolosa per la salute del cavo orale. Tuttavia ci sono anche altri prodotti a rischio che spesso sono sottovalutati o associati in generale a condizioni ottimali per la salute.

La regola degli zuccheri va rispettata, tuttavia c’è molto di più. Non solo bisogna prestare attenzione ai dolci ma anche a succhi, bibite e alimenti elaborati. Anche quando mangiamo cose salate all’interno ci sono zuccheri. I prodotti confezionati da supermercato, inoltre, sono rischiosi per i denti e andrebbero mangiati molto poco.

Denti sani: i prodotti da evitare

Il problema è che gli alimenti tendono a corrodere lo smalto e dunque la parte esterna del dente, esponendola all’attacco di agenti esterni che possono causare carie ed altre malattie. Le bevande acide come quelle energetiche andrebbero limitate, eppure nella lista ci sono anche alimenti insospettabili come limone e arancia.

Questi sono dannosi per i denti, pertanto il loro consumo quotidiano non è affatto un toccasana, come invece si potrebbe immaginare. Soprattutto se assoluti, possono essere una vera minaccia al cavo orale: meglio diluire sempre con un po’ d’acqua la spremuta e non berla con regolarità ma preferire altre soluzioni, oppure intervallare con altra frutta.

Molto pericoloso è anche il caffè, che è una sostanza acida e aggressiva che tende a macchiare i denti, insieme alla teina. Allo stesso modo, l’alcool è pericoloso perché porta a una riduzione della saliva nel cavo orale e ciò facilita la propagazione dei batteri che attaccano lo strato più esterno. In ogni caso ciò che può aiutare è seguire un’alimentazione sana e bilanciata ma anche lavare sempre i denti.

Questi devono essere detersi tra i 15 e i 30 minuti dopo il pasto, non prima. La saliva deve infatti avere la possibilità di effettuare la sua azione e solo dopo si può procedere alla pulizia manuale. Il consiglio è un lavaggio giornaliero per 3 volte dopo i pasti principali unendo allo spazzolino collutorio e filo interdentale. Solo così si possono effettivamente rimuovere tutti i residui alimentari.

Dopo aver bevuto o mangiato questi prodotti se siete fuori casa e non avete modo di lavare i denti fate attenzione e sciacquate correttamente la bocca per evitare che i residui si attacchino formando prima la placca e poi il tartaro.