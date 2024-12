Diete, quali saranno i trend del nuovo anno

Ecco cosa dicono i trend del 2025 per quanto riguarda le diete!

L’arrivo del nuovo anno sembra segnare nuovi inizi, ecco perché è tempo di pensare ai cambiamenti da fare anche in base alle tendenze del momento. Per quanto riguarda le abitudini alimentari qualcosa potrebbe cambiare, c’è chi avrà il desiderio di perdere peso e chi, invece, deciderà di intraprendere un percorso diverso in ambito alimentare.

Le diete dimagranti non vanno assolutamente prese con leggerezza, specialmente quei piani alimentari che prevedono la riduzione di determinati macronutrienti.

Ecco quindi quali saranno le diete di tendenza per l’anno nuovo!

Diete di tendenza per il nuovo anno, quali saranno quelle più in voga nel 2025

Cosa cambierà in tavola per molte persone? Chi desidererà seguire i trend del 2025 potrebbe essere attratto da alcune diete particolari, tutti piani alimentari che vanno stabiliti con uno specialista.

Tra le diete più in voga del 2025 quella più richiesta sembra essere proprio la dieta del digiuno intermittente. Consiste nel fare un digiuno forzato con l’obiettivo di perdere peso. Durante le ore del digiuno sarà possibile bere acqua e altre bevande, purché non siano piene di zuccheri e poco salutari.

Inoltre, la dieta è ispirata a quella mediterranea, con la differenza che tanti alimenti vengono scartati sin dall’inizio.

Il digiuno intermittente, però, potrebbe avere dei pro ma ha sicuramente dei contro, motivo per cui andrebbe assolutamente seguito solo e unicamente sotto l’osservazione di un medico specialista.

Un’altra dieta di tendenza nel 2025 che però va seguita sempre solo dopo aver sentito il parere di un medico è la dieta metabolica. Questo tipo di alimentazione prevede una riduzione del consumo di carboidrati con l’obiettivo di dimagrire.

Ovviamente le diete non sono solo fatte per dimagrire, la dieta infatti indica proprio lo stile alimentare che si ha nella vita in generale. Ecco perché i trend possono variare anche a seconda dell’obiettivo che si desidera raggiungere.

Tra le diete più in voga del 2025 troviamo anche la dieta vegetale. I prodotti plant-based stanno conquistando sempre di più le tavole degli italiani, non solo di vegani e vegetariani, ma anche da chi segue una dieta onnivora.

L’alimentazione plant-based è sempre più in crescita e questo tipo di dieta sembra essere una delle più ricercate in assoluto.