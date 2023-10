Dimagrire facilmente con la dieta mediterranea: la settimana ideale

Perdere peso con la dieta mediterranea. La ricetta settimanale per mangiare bene e restare in forma. I benefici sono praticamente assicurati.

Quelli che sono i benefici della dieta mediterranea, sono più o meno chiari a tutti. Salute, peso, tutto insomma in perfetto equilibrio. La condotta in questione è spesso consigliata ancora di più per le donne. Un recente studio inglese ha dimostrato che questo tipo di dieta alimentare riduce del 40% la possibilità di insorgenza di una delle peggiori forme di tumore al seno.

In questo caso specifico le proporzioni dei cibi, in ordine di valore sono le seguenti: acqua, frutta e verdura, cereali integrali, spezie, latticini e latte, olio d’oliva, pesce, carne e dolci. In quanto all’ordine quotidiano tutto ruota intorno a una specifica organizzazione: 3 porzioni di cereali non raffinati (pasta, riso, pane, farro, avena), 3 porzioni di frutta, 6 porzioni di verdure, 2 porzioni di latte e latticini, acqua naturale in quantità libera e come condimenti spezie e olio di oliva.

Dimagrire facilmente con la dieta mediterranea: la ricetta infallibile

Se si guarda, invece all’organizzazione settimanale c’è bisogno invece di considerare 5-6 porzioni di pesce, 4 porzioni di carni bianche e pollame, 3-4 porzioni di olive, legumi e noci, 3 porzioni di patate, 3 di uova e 3 dolci. In un mese, inoltre, è possibile mangiare carne rossa 4 volte.

Se consideriamo la ricetta quotidiana allora possiamo per esempio sottolineare le indicazioni in merito alla colazione, giorno dopo giorno, chiaramente sempre uguale: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata light. Stesso discorso vale per lo spuntino con 150 gr di frutta fresca, sia a metà mattinata che a metà pomeriggio.

In merito al pranzo si va dalle verdure a piacere, 100 gr di mozzarella, 30 gr di gallette di riso, 15 gr di olio d’oliva, del lunedì, ai 20 gr di ceci in scatola scolati, verdure a piacere, 20 gr di olio extra vergine d’oliva, 30 gr di pane integrale del venerdì, passando per l’ insalata a piacere, pomodori a piacere, 100 gr di feta, 15 gr di olio extra vergine d’oliva, 30 gr di pane integrale. Lo schema è quasi sempre lo stesso.

Per la cena invece lo schema è impostato nel seguente modo. Per il lunedì verdura a piacere, 100 gr di fesa di tacchino ai ferri, 15 gr di gallette, al venerdì 200 gr di sogliola, 15 gr di cracker, 10 gr di olio d’oliva, verdure a piacere, mentre tornando di nuovo al mercoledì, 120 gr di petto di pollo al forno, 15 gr di gallette di riso, 10 gr di olio d’oliva. Anche qui equilibri più che mai consolidati. Domenica, libera da schemi e sottili imposizioni. La soluzione perfetta, insomma, per perdere peso e restare informa, badando principalmente alla propria salute.