Dieta in gravidanza; cosa mangiare e cosa no, il menù

Fare una dieta in gravidanza non significa certamente diminuire le dosi, ma semplicemente prestare più attenzione a quello che si mangia. Grazie ad alcune semplici accortezze questi mesi potranno essere più sereni.

Il momento in cui si è in attesa di un bambino non può che generare grandi emozioni, ma allo stesso tempo può portare a vivere una serie di ansie, che possono essere relative allo stato di salute del nascituro (non si può ovviamente pretendere di fare visite ogni settimana), ma anche all’incertezza su come potrà cambiare la vita una volta nato, specialmente se si è alla prima esperienza. È quindi importante chiedere consiglio a chi abbiamo vicino e sa quali sono le sensazioni che si vivono in questi casi, ma anche agli specialisti che seguono una donna, tra cui il proprio ginecologo di fiducia.

Prestare attenzione a quello che si mangia può essere determinante, anche se non si può parlare di una dieta in gravidanza, bensì di un regime alimentare da seguire, che può fare bene sia al feto sia alla futura mamma. Anche il fisico della gestante non potrà che giovarne.

Seguire una dieta in gravidanza è importante

Non si può che ritenere eccessiva l’idea di seguire una dieta in gravidanza, visto che un vecchio detto sosteneva quanto in questo periodo fosse quasi naturale “mangiare per due”, ma in realtà non lo è adottare un regime alimentare che possa essere nutriente e allo stesso tempo salutare. Fortunatamente chi ha questo obiettivo ed è anche goloso non sarà costretto a fare grossi sacrifici.

È fondamentale adottare un’alimentazione equilibrata, ben sapendo come non ci siano dei cibi che siano in grado di garantire all’organismo tutti i componenti di cui ha bisogno, cosa che può essere fatta miscelandoli nel modo migliore. Ci sono delle componenti che non dovrebbero mai mancare in tutto l’arco dei nove mesi, ecco quali sono i più importanti:

bere due litri di acqua al giorno, specie se parte della gestazione avviene in estate, in modo tale da evitare la disidratazione;

almeno una porzione di verdure al giorno (si può scegliere quella che si preferisce);

cibi contenenti carboidrati complessi, quali pasta, riso, pane e cereali, meglio ancora se integrali;

un pasto al giorno contenente proteine, come formaggio, uova, carne preferibilmente bianca, pesce, legumi, tofu, tempeh, seitan.

Altrettanto importante è la scelta dei condimenti, che dovrebbero essere con grassi di origine vegetale. L’ideale sarebbe (vale anche per chi non è incinta) l’olio extravergine di oliva. Non dovrebbero inoltre mancare nemmeno le fibre, in modo particolare frutta e verdura, apprezzate anche per la presenza di sali minerali e vitamine.

Questo non lo devi fare

Una volta compreso quali siano i cibi che dovrebbero essere presenti quando si deve fare una dieta in gravidanza, è importante conoscere anche quali siano comportamenti e alimenti che dovresti dimenticare o almeno ridurre. È necessario così moderare la quantità di:

spremute e succhi 100% frutta per la presenza di fruttosio;

alimenti che contengono zucchero eccessivo, quali miele, marmellata, gelatine di frutta, dolci, gelati, ghiaccioli, caramelle, bibite, succhi di frutta;

la frutta fa bene, ma non si dovrebbe andare oltre i 300-400 grammi al giorno, equivalenti a due frutti (si può scegliere quello che si preferisce);

caffè e thé per la presenza di caffeina e theina.

Sono invece da dimenticare, almeno fino al parto, fumo, alcool e bevande zuccherate, compresi integratori salini zuccherati, the solubile, tisane e camomilla solubili.