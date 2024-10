Diesel x Savage x Fenty: la collezione di lingerie del brand di Rihanna

In collaborazione con il brand Savage x Fenty di Rihanna, Diesel propone una collezione di lingerie molto particolare e in edizione limitata.

Quando si parla di moda e di creatività, tra i tanti brand del mondo fashion spicca Diesel. In questo caso, quest’ultimo ha dato vita a una straordinaria capsule di lingerie, in collaborazione con Savage x Fenty. Si tratta del marchio fondato dalla nota artista nel 2018, che comprende reggiseni, pigiami e biancheria intima, per l’appunto.

La nuova collezione Diesel x Savage x Fenty rappresenta un perfetto connubio tra due brand iconici, caratterizzati da una forte personalità. Scopriamo insieme la collezione Diesel in collaborazione con Savage x Fenty.

Diesel x Savage x Fenty: True Diesel, lingerie e indumenti da notte in limited edition

Ispirata da Rihanna, la collezione Diesel x Savage x Fenty vede protagonisti self love e inclusività. Della collezione fanno parte numerosi capi, dai bikini stringati ai bustini passando per body, reggiseni, autoreggenti, pantaloncini, slip e canotte. Si tratta di capi in edizione limitata, che aderiscono ai pilastri estetici di Diesel: True Diesel, Denim e Utility.

Nello specifico, il concept che riguarda True Diesel è caratterizzato da alcune stampe laminate e da rete in rosso o nero/argento. Un esempio è la sottoveste lunga in rete laminata Fishnet-Sleep-Slip, il corpetto con reggicalze in rete laminata Fishnet-Bustier e le calze in rete con cucitura sul retro Thigh-High-Stockings, solo per fare qualche esempio.

Lingerie Denim e Utility

Per quanto riguarda Denim e Utility, sono presenti capi in colori pop, popeline di cotone e pizzo stretch mimetico. Tra i tanti capi tra cui poter scegeloere ci sono, ad esempio, il top da notte in microfibra e pizzo camouflage in blu chiaro C-Lace-Sleep-Cami, il reggiseno in microfibra e pizzo camouflage C-Balconette-Lace-Bra, il top bolero con guanti in microfibra e pizzo Lace-Bolero, lo slip a vita alta in rete flock C-Mesh-High-Waist-Brief in verde fluo e l’abito a corsetto in pizzo camouflage C-Camo-Lace-Corset-Slip in marrone.

Ciascun capo della capsule presenta, comunque, un logo co-brandizzato Diesel x Savage x Fenty. Di ogni capo sono presenti, inoltre, le taglie XS, S, M, L e XL. Si tratta di un tipo di lingerie molto particolare – probabilmente, non adatta a tutti – ma che è attualmente disponibile preso gli store Diesel, così come online sui siti di entrambi i brand. Ricordate che ci sono lingerie modellante per slanciare la figura e anche intimo curvy a disposizione.