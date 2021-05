Dewy skin, il trend per una pelle effetto rugiada

La skincare, complice probabilmente la pandemia da Covid-19, è diventata una vera e propria tendenza, adottata anche da chi prima forse neanche utilizzava la crema idratante. Oggi, inoltre, si parla molto di dewy skin, trend in voga soprattutto dalle star.

La portavoce della dewy skin è Hailey Bieber, moglie della star del pop mondiale Justin Bieber e modella affermata, che negli ultimi mesi a sfoggiato una pelle dal finish rugiadoso, come indicata anche il termine dewy, che in inglese significa proprio “umido di rugiada”.

Inoltre, vi sarete sicuramente accorte, soprattutto girando tra TikTok e Instagram, che la pelle effetto rugiada è molto in voga anche tra le beauty influencer. Questo perché quest’anno la skincare è diventata la nuova tendenza make-up. Infatti, la cura della pelle è diventata fondamentale, tanto da “sbaragliare” tutti gli altri prodotti per il viso. Molte, infatti, preferiscono utilizzare diversi prodotti skincare, come sieri e creme, piuttosto che prodotti make-up per il viso.

Effetto dewy skin, i prodotti da utilizzare

L’effetto dewy skin è adatto a tutte, anche a coloro che hanno piccole imperfezioni della pelle, perché va a valorizzare il viso senza appesantirlo con troppi prodotti ed è un boost per l’autostima non indifferente. Per una pelle effetto rugiada è importante partire da una buona detersione del viso, con prodotti adatti a seconda della diversa tipologia di pelle. Il finish dewy skin, comunque, deve essere realizzato grazie ad una leggerissima passata di fondotinta a base d’acqua, leggero e ad effetto idratante. Il prodotto deve essere steso sul viso in modo uniforme, con movimenti circolatori, utilizzando un pennello.

Inoltre, gli esperti beauty consigliano alcuni trattamenti per un effetto dewy skin. Tra questi, l’utilizzo di tonici dalla proprietà esfolianti, per restringere i pori e dare alla pelle del viso un effetto luminoso e levigato. Inoltre, consigliano anche l’utilizzo di una maschera idratante. In particolare, per una pelle effetto rugiadoso le migliori sono quelle dalla texture cremosa, da lasciare in posa mentre ci si gode un buon calice di vino e si legge un libro o si guarda una serie tv su Netflix.

Il risultato finale sarà quello di una pelle luminosa, levigata e senza troppi prodotti che la appesantiscono. Un effetto amato dalla star e che, siamo sicuri, farà impazzire anche voi. Dewy skin per tutte, perché skincare is the new make-up!