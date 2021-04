Cosa c’è di meglio di una marito e una moglie che si supportano? Justin Bieber lancia la canzone Peaches (featuring Daniel Caesar & Giveon) e la moglie Hailey lo aiuta nella promozione lanciando una challenge beauty su Tik Tok: la #PeachesMakeupChallenge. La modella si è fatta truccare dal make-up artist Adam Burrel sui toni del pesca, invitando gli utenti a fare altrettanto.

In pochissimo tempo è diventata virale, si sono moltiplicati i mini tutorial realizzati usando questo colore, sulle note della musica di Bieber: il risultato è che il colore è diventata la tendenza make-up della primavera e di sicuro lo sarà anche quest’estate.

#PeachesMakeupChallenge: ecco perché ha avuto successo

La #PeachesMakeupChallenge è stata subito ripresa da tantissimi beauty content crator e influencer, toccando anche le celebrity che sul red carpet hanno scelto questa tinta per i loro look pieni di glamour.

Il successo di questa pesca-mania è da ricercarsi nella canzone super orecchiabile di Justin Bieber e nella versatilità del colore: permette di creare look monocolore freschi e primaverili. Si può utilizzare anche solo un prodotto, come per esempio il Lip + Cheek di Milk MakeUp, che assicura una resa ton sur ton luminosa, oppure un illuminante da riflessi pescati sia su guance che occhi, per un’armonia cromatica bellissima.

Il peach sta bene poi a quasi tutti gli incarnati: è perfetto sulle ragazze primavera e autunno secondo l’armocromia, poiché i riflessi aranciati esaltano gli incarnati caldi e a bassa intensità. Chi invece ha una carnagione più fredda o olivastra e non è ancora abbronzata, può scegliere una sfumatura di pesca che vira più verso il rosa.