Dermatite del cuoio capelluto: sintomi, cause e rimedi naturali per la pelle

La dermatite del cuoio capelluto o dermatite seborroica è un disturbo particolarmente diffuso, che può colpire diverse persone causando molti fastidi. Si tratta di un problema cutaneo che si può manifestare con desquamazioni, prurito e irritazioni, oltre ad arrossamenti e altri sintomi.

Per mantenere il cuoio capelluto in salute esistono, fortunatamente, alcuni rimedi della nonna, oltre ai farmaci. Scopriamo quali sono i sintomi, le cause e i rimedi naturali per la pelle che riguardano la dermatite del cuoio capelluto.

I sintomi, le cause e cos’è la dermatite seborroica

La dermatite del cuoio capelluto o dermatite seborroica interessa soprattutto questa parte del corpo, ma potrebbe colpire anche viso e orecchie. Si tratta di un disturbo caratterizzato dalla formazione di squame untuose e giallastre, associate molto spesso a infiammazione, rossore e prurito del cuoio capelluto.

Si tratta di una condizione cronico-recidivante, che tende a presentarsi o ripresentarsi nei periodi di forte stress o ai cambiamenti di stagione. Tra i sintomi della dermatite del cuoio capelluto, ci sono anche le croste e il dolore. Le cause della dermatite seborroica sono, per l’appunto, un’eccessiva produzione di sebo e una conseguente proliferazione di batteri e funghi. Oltre allo stress, anche i cambiamenti ormonali e le allergie possono avere un ruolo.

I rimedi naturali per la dermatite seborroica: i rimedi della nonna per il cuoio capelluto irritato

Ma quali sono i rimedi naturali contro la dermatite seborroica? Tra i rimedi della nonna per il cuoio capelluto irritato, ci sono l’olio d’oliva o l’olio di cocco, che sono emollienti, idratanti e aiutano a lenire e a nutrire la pelle. Basta applicarne una piccola quantità sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente. Un altro rimedio casalingo è l’aceto di mele, che vanta proprietà antibatteriche e astringenti che possono contribuire alla diminuzione della produzione di sebo bilanciando il pH del cuoio capelluto. Ovviamente, diluitelo con acqua e usatelo dopo il lavaggio dei capelli.

L’aloe vera gel ha, poi, proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, così come il tea tree oil (disponibile anche in forma di shampoo). Da segnalare anche la camomilla con le sue proprietà lenitive, in grado di alleviare infiammazioni e prurito: potete usare un infuso come risciacquo o applicandolo sulle zone interessate. Oltre ai rimedi naturali, ricordate di mantenere uno stile di vita equilibrato e di seguire un’alimentazione sana, senza troppi grassi saturi e zuccheri. Evitate, inoltre, i lavaggi frequenti dei capelli e non esagerate con l’uso di prodotti chimici. Il consiglio è, ad ogni modo, quello di rivolgersi immediatamente al medico dermatologo alla comparsa dei primi sintomi, affinché possa eseguire una corretta diagnosi e impostare la giusta terapia. Scoprite anche lo scrub per capelli e i rimedi naturali per i capelli secchi.