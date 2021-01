Demi Lovato continua ad essere una grande paladina del movimento body positive e dell’inclusività. Questa volta ha deciso di portare avanti la sua battaglia attraverso… le sue unghie.

La cantante ha infatti pubblicato su Instagram ieri, martedì 12 gennaio, una foto della nuova nail art sulle sue unghie. Protagonisti, questa volta, sono i seni femminili, diversi tra loro, ma tutti meravigliosa.

“All boobs are beautiful”, tutte i seni sono belli, ha scritto Demi Lovato su IG, taggando Natalie Minerva, la nail artist che ha creato i disegni, bellissimi e super inclusivi, sulle sue unghie.

Rotonde o più piccole, con i capezzoli rivolti in diverse direzioni, o con un seno solo, tutte i seni sono belli e meritano di essere rappresentati.

Le unghie di Demi Lovato, realizzate da Natalie, hanno una base bianca e rosa, con seni diversi dipinti di nero. Gli amici famosi della popstar hanno subito commentato la foto su Instagram. Ashley Benson, ad esempio, ha scritto: “Voglio, voglio, voglio”.

Demi Lovato ha completamente stavolto il suo hair look

Demi Lovato, tra l’altro, ha pubblicato pochissimi giorni fa un video in cui mostra ai suoi fan il suo cambio look decisamente radicale. La cantante infatti si è mostrata con un nuovo taglio di capelli cortissimo, con maxi frangia e rosa big bubble. Un gran bel cambiamento per la cantante, che ha sempre portato con fierezza i suoi lunghi capelli.

La cantante ha mostrato fieramente su Instagram le sue smagliature

Poco prima della fine del 2020, lo scorso 30 dicembre, Demi Lovato si è aperta con i suoi followers e ha pubblicato su Instagram una serie di foto mostrando, fieramente, le sue smagliature.

Con le sue smagliature glitterate, la cantante ha voluto dire al mondo di non vergognarsi delle sue smagliature, ma anzi di esserne fiera, lanciando un messaggio a tutti coloro che pensano di non riuscire ad accettarsi: “Lasciate che questo sia anche un promemoria per chi ritiene che accettarsi non sia possibile: in realtà lo è, si può fare e credo in voi! Quest’anno è stata dura… Sii gentile con te stesso”.

