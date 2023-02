Dell’Oglio ora sul web con doboutique

Stile, unicità, esclusività: sono questi i valori che la famiglia Dell’Oglio diffonde sin dalle origini nella città di Palermo.

La qualità distintiva di questo brand è la ricercatezza dei dettagli e l’amore per un lavoro che va ben oltre ciò che le tendenze moda dettano sul momento.

Nella boutique palermitana oggi approdata online come doboutique il brand Dell’Oglio offre a ogni cliente estetica pura, frutto di curiosità e di comprovata e profonda conoscenza storica della moda.

Si parla di un brand affermato e conosciuto non solo a Palermo e che, difatti, riceve interesse e apprezzamenti anche da chi viene da fuori per acquistare da Dell’Oglio.

Questa fama è il frutto di un lavoro intergenerazionale e di una incredibile passione per tutto ciò che circonda la moda, ossia attualità, storia e cultura.

Gli elementi che rendono la boutique unica nel suo genere

Di boutique Dell’Oglio ne esiste più di una a Palermo. Ognuna di esse è riuscita, nel corso degli anni, a distinguersi per lo stile unico e ricercato, nato dall’incontro di mentalità diverse, frutto di viaggi, storia e profonda cultura della moda.

Ad aver concretizzato il successo online, quindi, è stata la particolare capacità di portare classe ed esclusività online, fondendo la competenza acquisita in passato dalla famiglia Dell’Oglio con la volontà di scommettere sull’innovazione e sul futuro.

Grazie allo shop online, infatti, tutti potranno apprezzare la selezione esclusiva di capi di moda e riceverli direttamente a casa.

Lo shop è pensato per offrire la medesima esperienza introspettiva che il gestore condivide con i clienti che entrano in negozio ed è questo, forse, l’elemento chiave del successo dell’approdo online: gusto e classeda vendere ad ogni stagione e per tutti i gusti.

La storia su cui si fondano i valori del brand

Per chi non lo sapesse, la storia del brand Dell’Oglio è parecchio antica. Essa risale all’ottocento, ovvero agli anni in cui si instaura un particolare legame tra Palermo e i Whitaker.

Ci riferiamo a una potente dinastia del Regno Unito con la quale il bisnonno dell’attuale gestore del brand intratteneva dei rapporti commerciali.

In particolare egli acquistava cavalli per conto dei Whitaker e, quindi, si recava regolarmente a Londra, la grande City dove scoprì un nuovo modo di interpretare la moda.

Fu così che il bisnonno Dell’Oglio iniziò a importare capi esclusivi da Londra a Palermo, avviando un commercio molto fortunato e che è stato tramandato per generazioni, fino ai nostri giorni.

Oggi le tre boutique di Palermo hanno dato l’impulso per aprirne una nuova online, creata seguendo i medesimi principi di quelle cittadine.

Difatti il gestore ha chiarito come il suo mestiere vada molto al di là della vendita di capi di moda: dietro il suo lavoro c’è curiosità di scoprire il mondo, profonda conoscenza del passato e della cultura e, infine, un grande e vivo interesse per l’innovazione.

Finalmente gli esclusivi capi scelti con cura da Dell’Oglio sono disponibili anche online, permettendo a tutti di poter vivere l’esperienza di trovare abiti e accessori con i quali esprimere la propria personalità al mondo.