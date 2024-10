Decorazioni di Halloween con le zucche fai-da-te: come addobbare casa

L’autunno è, finalmente, arrivato e le città si stanno colmando di colori unici – come l’arancione, il giallo, il marrone e il verde scuro – tipici di questa stagione magica. Ottobre, poi, fa rima con Halloween che, ultimamente, sta spopolando anche in Italia. Del resto, la nostra Festa dei Morti, Halloween, El Dìa de Los Muertos e altre festività di questo periodo sono molto simili tra loro. Tutte, infatti, celebrano i morti e la rinascita, in un certo senso.

Addobbare casa in puro stile autunnale è, però, qualcosa di estremamente affascinante e uno degli elementi essenziali – oltre alle foglie che cadono – sono proprio le zucche; emblema della notte del 31 ottobre. Come fare, quindi, per decorare la casa, in vista di Halloween? Ecco alcune utili e semplici idee sulle decorazioni di Halloween con le zucche fai-da-te.

Zucche decorative dipinte e disegni di Halloween con zucche



Questo frutto tipicamente autunnale vanta diverse qualità: esistono, ad esempio, le zucche Baby Pam, le Sugar Pie, le Neon, le Lumina e le Cotton Candy e, poi, le zucche possono essere arancioni, bianche o verdi. Potete, quindi, scegliere le forme e i colori preferite, oppure combinarli tra loro per un effetto davvero eccezionale. Per dare un tocco di originalità alla vostra abitazione, potreste optare per dei lavori fai-da-te dedicati ad Halloween. Perché, ad esempio, non dipingere delle zucche decorative? Magari, ricorrendo a fantasmini, ragnetti e case paurose.



Per fare una zucca di Halloween, procuratevi delle zucche – assicurandovi che non siano molli – pulitele per bene e passatele con un sigillante. Una volta che si saranno asciugate, potrete dipingerle utilizzando colori acrilici o gli stencil da fissare, infine, con del sigillante. Date libero sfogo alla fantasia e create anche dei disegni a piacere. Come? Online è possibile trovare diversi disegni in bianco e nero da stampare, ritagliare e colorare per abbellire la casa.

Zucca di Halloween: découpage e centrotavola



L’arte del découpage può essere utile anche per la realizzazione delle decorazioni fai-da-te per Halloween. Come decorare le zucche con il découpage? Potete utilizzare della carta di giornale, della vecchia carta regalo o ciò che volete voi per rivestire le zucche: basta, infatti, incollare la carta sulla zucca, utilizzando della colla.



Altre idee? Potete creare, facilmente, un elegante centrotavola fai-da-te con questo frutto autunnale: con creatività, riponete sulla tavola le zucche di diverse forme e colori, intervallandole da rametti di bacche, castagne o ciò che preferite.

Zucche di Halloween: le decorazioni per interni



Infine, zucche di varie dimensioni e colori possono essere utilizzate per abbellire l’ingresso di casa, soprattutto se protagonisti sono colori come il giallo, l’arancione, il verde scuro o il rosso. Questo si potrebbe fare non soltanto all’ingresso di casa, ma anche nei vari angoli di casa per immergersi nell’atmosfera di Halloween e autunnale.



Il tutto, ovviamente, può essere reso ancora più elegante da rametti, castagne, mele e tutti quegli elementi che ricordano questa magica stagione. Per Halloween, ovviamente, si potrebbero aggiungere fantasmini, ragnetti, pipistrelli e molto altro. il consiglio è, ad ogni modo, di non strafare e mantenersi sul minimal!