Decorazione location: idee per i nomi dei tavoli al matrimonio

Guarda quante idee puoi utilizzare per scegliere i nomi dei tavoli per il ricevimento del matrimonio e addobba la location a tema.

Scegliere i nomi dei tavoli al matrimonio può essere molto divertente per gli sposi, un modo per sbizzarrirsi con temi fantasiosi e decorazioni uniche. In questi anni sono nate nuove e interessanti tendenze per questo dettaglio, uno degli ultimi da decidere ma non per questo meno importante. Se opterete per un tema originale darete un tocco di stile in più al vostro ricevimento. Non sapete come fare a scegliere i nomi giusti? Niente paura, scoprite con noi tante idee da utilizzare.

Design e stile per i tavoli

I nomi dei tavoli al ricevimento di nozze sono spesso sottovalutati o, addirittura, dimenticati del tutto dagli sposi. In realtà si tratta di un elemento davvero interessante su cui giocare, per creare la giusta atmosfera durante il banchetto nuziale.

Innanzitutto tenete in conto il leitmotiv che avete utilizzato per la cerimonia: se avete optato per un matrimonio vintage, ad esempio, potrete riprendere il tema anche nei nomi dei tavoli, magari giocando con nomi di star del cinema o della musica, oppure con modelli di auto d’epoca. Potete decidere di coordinare i segnaposto con le partecipazioni, decorandoli con colori e grafiche originali, che arredino la location assieme ai centrotavola. Il design di questi semplici oggetti è importante, il tableau di nozze può diventare un ricordo da esibire in casa.

Temi classici per i nomi dei tavoli

Quanti e quali temi si possono usare per i nomi dei tavoli degli invitati? Iniziamo dai più semplici, che sono facili da realizzare ma comunque d’effetto se fatti bene.

Numeri : Il modo più semplice è usare i numeri, magari in stile romano o con caratteri particolari.

: Il modo più semplice è usare i numeri, magari in stile romano o con caratteri particolari. Viaggio di nozze : Originale ma molto usato, ogni tavolo può prendere il nome di una delle tappe della luna di miele e il tableau può essere una mappa del mondo. Potete divertirvi con nomi di città, paesi, o monumenti che visiterete durante la vostra fuga romantica.

: Originale ma molto usato, ogni tavolo può prendere il nome di una delle tappe della luna di miele e il tableau può essere una mappa del mondo. Potete divertirvi con nomi di città, paesi, o monumenti che visiterete durante la vostra fuga romantica. Emozioni e valori : Per chi ama il romanticismo e i sentimenti, si possono usare nomi che richiamano emozioni e valori di un matrimonio sano, come fiducia, amore o lealtà.

: Per chi ama il romanticismo e i sentimenti, si possono usare nomi che richiamano emozioni e valori di un matrimonio sano, come fiducia, amore o lealtà. Natura: Se preferite temi non troppo eccentrici, ci sono sempre i colori, i nomi di piante e fiori, o i nomi di animali, tutti legati alla natura.

Dal cinema alla musica per i nomi dei tavoli

Passiamo invece a temi più atipici, ripresi anche nella location e nelle decorazioni del ricevimento dagli sposi più originali. La musica può essere un’idea molto divertente: potete nominare ogni tavolo come una band o un musicista famoso, oppure come un genere musicale, magari creando segnaposto a forma di vinile. Restando in tema di arti e passioni, il cinema o la televisione vi ispireranno. Potete dare ad ogni tavolo il titolo di un film, oppure il nome di un attore o di un personaggio. Qui il discorso diventa più ampio, subentrano titoli di saghe famose, come Star Wars, o nomi legati al mondo Disney. Potete far sedere i più antipatici al tavolo di Crudelia de Mon, i parenti al tavolo di Yoda, mandare i vostri amici su Tatooine. Per i più nerd, i supereroi sono un’ottima scelta e possono dare un tocco di colore alla location.

Nomi letterari per il ricevimento

Sempre in tema di saghe, vediamo anche idee legate a libri e opere letterarie. Per i più tradizionalisti, consigliamo di scegliere i nomi di autori famosi, o i titoli dei romanzi preferiti. Potete ricorrere alla mitologia greca, nominando ogni tavolo come un dio dell’Olimpo, oppure ispirarvi all’immaginario fantasy, come il mondo di Harry Potter o del Signore degli Anelli. Se volete fare qualcosa di molto originale, potete arredare letteralmente ogni tavolo a tema, regalando un libro ad ogni invitato. L’importante è che esprimiate una passione che desiderate condividere con chi parteciperà al giorno più bello della vostra vita, per avere un ricordo indelebile anche dei più piccoli particolari.



