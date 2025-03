Damiano David: “Con Dove Cameron non è il momento”

Damiano David e Dove Cameron puntano a diventare i nuovi Beckham e fanno sognare i fans dai red carpet di mezzo mondo, ma lo stile che li contraddistingue è ben diverso dalla coppia inglese.

Li abbiamo visti al Festival di Sanremo, dove lui si è esibito sul palco in un omaggio a Lucio Dalla cantando “Felicità” e lei era in platea tra il pubblico, agli Oscar 2025 dove sono apparsi innamoratissimi ed entrambi hanno dichiarato di essere focalizzati sui loro progetti.

Dopo essersi preso una pausa dai Måneskin, Damiano sta promuovendo il suo nuovo album in studio da solista dal titolo “Funny Little Fears”, che è in uscita il 16 maggio.

Dove invece ha pubblicato a fine febbraio il singolo Too Much, un brano elettro-pop che arriva a un anno di distanza dall’album “Alchemical: Volume 1” e che pare si sia molto divertita a realizzarlo. E a darle coraggio è stato proprio il fidanzato, che l’ha aiutata a smettere di pensare che la sua voce da cantante fosse “brutta”, come ha raccontato in un’intervista a People.

Damiano David e Dove Cameron, un anno di amore

La loro storia d’amore dura da oltre un anno, da febbraio 2024, e i due vivono uno stato di grazia, sono ammirati e osannati per la bellezza e lo stile che li hanno fatti diventare la coppia più glam dei red carpet.

Lui l’ha sostenuta nel suo progetto musicale nonostante sia impegnatissimo nel promuovere il suo primo album da solista, e lei ha confessato che dopo aver trascorso un periodo lontano dalla musica per concentrarsi sulla sua salute mentale e sullo sviluppo della sua creatività, è riuscita a trovare sicurezza nella sua voce, che pensava fosse odiosa, bisognosa di modifiche e manipolazioni. In un’intervista a People ha confessato di nutrire “segretamente questa convinzione che la mia voce piena, vera, autentica fosse brutta“.

Ma ora che Dove Cameron ha preso consapevolezza delle sue doti canore ed è tornata sulla scena, c’è chi si chiede perché i due non collaborino a un pezzo insieme. Il motivo lo ha spiegato proprio Damiano David, che pensa non sia il momento di lanciarsi in un’avventura musicale con la fidanzata. Anche se ha già pensato a un duetto che li vede protagonisti.

“Una collaborazione non è affatto da escludere“, ha dichiarato in un’intervista radiofonica, ma i tempi non sono, evidentemente, ancora maturi. “Per il momento registrare una canzone insieme ci sembrerebbe di cattivo gusto. Non mi sentirei a mio agio“, ha precisato. Il motivo? Diciamo che il front man dei Måneskin non vuole monetizzare la sua storia d’amore. Ma non si esclude che in futuro sorprenderanno i loro fans proprio con questa sorpresa.