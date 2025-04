Dal Grande Fratello a Temptation Island: la coppia pronta a tornare in tv

Il Grande Fratello 18 si è concluso da poco meno di un mese ma i protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini continuano a far parlare di loro. Dopo aver seguito le loro avventure in tv per oltre sei mesi, i telespettatori non hanno smesso di dare supporto ai loro beniamini, dei quali seguono gli aggiornamenti soprattutto attraverso i profili social.

A proposito di ex gieffini, nelle scorse ore è trapelata un’indiscrezione che riguarda due tra i protagonisti più amati (e chiacchierati) dell’ultima edizione del programma. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano sul suo canale ufficiale di Instagram, la coppia sarebbe fortemente voluta dagli autori di Temptation Island, il docu-reality in arrivo come sempre in estate.

Una coppia nata nell’ultimo Grande Fratello sarebbe stata scelta per Temptation Island

Come di consueto nel corso dei mesi estivi, il pubblico di Canale 5 dovrà rinunciare all’amatissimo appuntamento con Uomini e Donne. Gli amanti del gossip e dei sentimenti, però, potranno consolarsi con un’altra seguitissima trasmissione targata Maria De Filippi, che anche questa estate terrà compagnia al pubblico. Temptation Island sta per tornare e potrebbe riportare in tv due tra i protagonisti dell’ultimo Grande Fratello.

Come riportato da Deianira Marzano, i “prescelti” sarebbero proprio Helena Prestes e Javier Martinez, due tra i concorrenti più apprezzati dell’edizione appena conclusasi. La modella brasiliana è arrivata a un passo dalla vittoria finale, classificandosi seconda alle spalle della vincitrice Jessica Morlacchi. Helena, però, ha vinto l’amore e con Javier fa coppia fissa anche fuori dalla casa.

Il loro sentimento è nato da qualche mese, ma potrebbe già essere messo alla prova nella prossima edizione di Temptation Island. “Sarebbero perfetti! Sono molto ma molto voluti”, scrive l’esperta di gossip, ma, almeno per il momento, non esiste alcuna conferma ufficiale circa l’indiscrezione. La stessa Marzano, in una story successiva, ha sottolineato che gli “Helevier” avrebbero declinato l’invito.

A telecamere spente, Javier ed Helena si sono riscoperti più innamorati che mai e, per salvaguardare il loro amore, potrebbero rinunciare ad una nuova esperienza televisiva. Anche perché, come i telespettatori ben sanno, Temptation Island è un viaggio nei sentimenti che mette a dura prova le coppie. Proprio per questo motivo, anche i fan si sono divisi davanti a questa ipotesi.

Se da un lato c’è chi avrebbe piacere nel rivedere i propri beniamini sul piccolo schermo, dall’altro ci sono coloro che non gradirebbero nuove interferenze nella coppia, alla quale augurano di viversi il proprio amore lontano dalle telecamere. Al pubblico non resta che attendere le prossime settimane per scoprire di più sul cast completo di Temptation Island.