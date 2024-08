5 curiosità sulle spiagge della Sardegna che ti lasceranno senza parole

Alcune curiosità sulle spiagge sarde che forse ancora non conosci. Dai relitti alle spiagge particolari da raggiungere solo in barca…

Le spiagge sarde sono senza ombra di dubbio tra le più amate in assoluto. Ogni anno son tante le persone che decidono di trascorrere le vacanze estive in Sardegna, ma forse sono in pochi a conoscere alcune curiosità che le riguardano.

Le curiosità sulle spiagge sarde son davvero tante, dai relitti di cui forse non hai mai sentito parlare alle mete da raggiungere solo via mare, eccone 5 da conoscere sulla Sardegna!

Curiosità sulla Sardegna che forse ancora non conosci

Sabbia dorata e mare cristallino, impossibile non pensare alla Sardegna. Devi sapere che in Sardegna esiste la famosissima Spiaggia dei Gatti, conosciuta anche con il nome di Su Pallosu, ovvero Il rifiugio. Situata in provincia di Oristano, è il borgo marino più piccolo d’Italia che ospita ad oggi oltre 30 gatti. Chi va in spiaggia potrà fare un bagno nel mare paradisiaco della Sardegna e coccolare tra un tuffo e l’altro i gatti liberi e tranquilli.

Il golfo degli Angeli era per le antiche civiltà un luogo di riparo, ecco perché è possibile andare alla scoperta di un passato fin troppo lontano e conoscere la storia più da vicino. Ci sono diverse navi che giacciono sul fondale, come la nave cisterna Romagna del 1899 situata a 40 metri di profondità.

Non è una meta in cui il caos turistico prende il sopravvento, motivo per cui viene consigliata spesso alle famiglie, stiamo parlando della spiaggia di Su Siccu, conosciuta anche per essere il “Mar Morto della Sardegna”. Qui il mare è senza onde, motivo per cui è possibile anche approdare con le barche in maniera del tutto sicura e pratica.

Il fondale è sabbioso, quindi l’acqua vanta un blu spettacolare, nonostante ciò i servizi in spiaggia sembrano essere ancora del tutto assenti. Non perdere gli altri consigli sulle spiagge adatte ai bambini in Sardegna!

In Sardegna è possibile andare alla scoperta di luoghi davvero incantevoli, non tutte le spiagge però possono essere raggiunte con i propri piedi. Per arrivare in una delle spiagge più famose, nonché anche una delle più belle d’Europa, ovvero la Spiaggia di Cuccureddu, è doveroso prendere una barca. Solo via mare potrai andare alla scoperta del Golfo della Mezzaluna e visitare la grotta del Bue Marino.

Tra le curiosità impossibile non citare la Spiaggia di Is Arutas: conosciuta per le sue sfumature di verde e rosa, la sabbia è formata da piccoli granelli di quarzo colorati, motivo per cui è così speciale.